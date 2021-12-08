Штам «Омікрон» виявили вже у 57 країнах, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що станом на 7 грудня штам коронавірусу «Омікрон» виявили вже у 57 країнах світу. Про це пише Укрінформ з посиланням на щотижневий епідеміологічний бюлетень ВООЗ.

Водночас у ВООЗ зазначили, що, враховуючи переважну циркуляцію варіанта «Дельта» у багатьох країнах, особливо в країнах європейського регіону та США, поки що дуже рано робити будь-які висновки щодо впливу «Омікрону» на глобальну епідеміологію COVID-19.

У ВООЗ звернули увагу на свідчення, згідно з якими «штам «Омікрон» має переваги у зростанні перед іншими циркулюючими варіантами». Водночас експертам наразі невідомо, чи це призводить до збільшення заразності. Також поки що немає чіткої інформації щодо тяжкості перебігу хвороби при зараженні «Омікроном». Посилаючись на дані про виявлені у 18 країнах Євросоюзу 212 випадків інфікування цим штамом, експерти зазначили, що хвороба протікає безсимптомно чи легко.

В організації підкреслили, що попередні аналізи свідчать про те, що мутації, присутні у варіанті «Омікрон», можуть знижувати нейтралізуючу активність антитіл, що призводить до зниження захисту з боку природного імунітету.

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У ВООЗ наголошують на потребі зібрати додаткові дані, щоб можна було говорити про ефективність вакцин проти штаму «Омікрон».

«Необхідно отримати більше даних для оцінки того, чи можуть мутації, що є у варіанту «Омікрон», призводити до зниження імунного захисту, отриманого від вакцини, включно з бустерними дозами», – констатували експерти.

ВООЗ продовжить працювати з партнерами з моніторингу та оцінки цих даних, йдеться у бюлетені.

Загалом у період з 29 листопада по 5 грудня у світі виявили 4 105 073 випадки COVID-19, що є аналогічним кількості, про яку повідомлялося за попередній тиждень.

Африканський регіон та регіон Північної та Південної Америки повідомили про збільшення кількості нових випадків за тиждень на 79% і 21% відповідно, тоді як регіони західної частини Тихого океану та Південно-Східної Азії повідомили про зниження на 10%.

Кількість нових щотижневих смертей у світі зросла на 10% порівняно з попереднім тижнем, і становила 52 641. Вона зросла на 49% в регіоні Південно-Східної Азії та на 38% в регіоні Північної та Південної Америки, тоді як тижнева смертність зменшилася в регіонах Африки та Східного Середземномор’я на 13% і 8% відповідно.

Кількість нових смертей була такою ж, як і попереднього тижня, в регіонах Європи та західної частини Тихого океану.

Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано в США (752 394; збільшення на 30%), Німеччині (396 429; аналогічно показникам попереднього тижня), Британії (310 696; аналогічно показникам попереднього тижня), Франції (283 500; збільшення на 49%) та РФ (231 240; аналогічно показникам попереднього тижня).

Нагадаємо, через «Омікрон» Україна закриває в’їзд із країн Африки. Українці, які перебували на території вище перелічених країн не менше семи днів протягом останніх 14 днів при поверненні на батьківщину підлягають обов’язковій самоізоляції протягом 14 днів.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили 24 листопада у Південній Африці. Згодом він з’явився у Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі. Це вже п’ятий штам Covid-19.

Також вже відомо, у Румунії, яка межує з Україною, виявили перші два випадки коронавірусу, викликаного штамом «Омікрон».

У ВООЗ вже заявили, що «Омікрон» несе велику загрозу для світу, тож його наслідки можуть бути тяжкими.

Поки ще немає достовірних даних про те, що «Омікрон» є більш заразним чи викликає тяжкий перебіг захворювання. Однак в Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

Водночас в Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

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