Штам коронавірусу «Омікрон» у чотири рази заразніше «Дельти», – дослідження

Штам коронавірусу «Омікрон» поширюється на ранній стадії захворювання в чотири рази активніше, ніж варіант «Дельта». До такого висновку прийшли японські вчені в ході дослідження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

«За даними дослідження, проведеного японським вченим, що консультує Міністерство охорони здоров’я країни, штам «Омікрон» в 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж «Дельта». Це відкриття може підтвердити побоювання з приводу заразності нового штаму», – пише видання.

До таких результатів прийшов Хіроші Нісіура, професор наук про здоров’я і навколишнє середовище в Кіотському університеті, що спеціалізується на математичному моделюванні інфекційних захворювань. Він проаналізував дані геному у південноафриканців у провінції Гаутенг.

«Варіант «Омікрон» заразніший, він долає імунітет, вироблений як природним шляхом, так і за допомогою вакцинації», – заявив Хіросі Нісіури.

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При цьому уточнюється, що при штамі «Омікрон» захворювання протікає в основному в легкій формі, важких випадків хвороби спостерігається мало.

Нагадаємо, через «Омікрон» Україна закриває в’їзд із країн Африки. Українці, які перебували на території вище перелічених країн не менше семи днів протягом останніх 14 днів при поверненні на батьківщину підлягають обов’язковій самоізоляції протягом 14 днів.

Як писав Львівський портал" href="https://portal.lviv.ua/">Львівський портал, новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили 24 листопада у Південній Африці. Загалом його вже зафіксували вже у 57 країнах світу.

Також вже відомо, у Румунії, яка межує з Україною, виявили перші два випадки коронавірусу, викликаного штамом «Омікрон».

У ВООЗ вже заявили, що «Омікрон» несе велику загрозу для світу, тож його наслідки можуть бути тяжкими.

Поки ще немає достовірних даних про те, що «Омікрон» є більш заразним чи викликає тяжкий перебіг захворювання. Однак в Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

Водночас в Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

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