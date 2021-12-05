Коронавірус «Омікрон» досяг кордонів України

У Румунії, яка межує з Україною, виявили перші два випадки коронавірусу, викликаного штамом «Омікрон», пише Українська правда.

«Омікрон» зафіксували у двох мандрівників, які повернулися з Південної Африки 30 листопада – 48-річної жінкиз графства Брашов та 59-річного чоловіка з графства Васлуй. Вони були ізольовані у своїх оселях і не мали жодних симптомів.

Станом на 4 грудня «Омікрон» виявили в 38 країнах.

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Раніше Львівський портал повідомляв, що через «Омікрон» Україна закриває в’їзд із країн Африки. Українці, які перебували на території вище перелічених країн не менше семи днів протягом останніх 14 днів при поверненні на батьківщину підлягають обов’язковій самоізоляції протягом 14 днів.

Як писав Львівський портал, новий штам коронавірусу «Омікрон» виявили 24 листопада у Південній Африці. Згодом він з’явився у Ботсвані, Бельгії, Гонконгу та Ізраїлі. Це вже п’ятий штам Covid-19.

У ВООЗ вже заявили, що «Омікрон» несе велику загрозу для світу, тож його наслідки можуть бути тяжкими.

Поки ще немає достовірних даних про те, що «Омікрон» є більш заразним чи викликає тяжкий перебіг захворювання. Однак в Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

Водночас в Єврокомісії вже наголосили, що Pfizer потрібно адаптувати до «Омікрону». В ефективності вакцини проти цього штаму вже засумнівався й директор Moderna.

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