В Єврокомісії кажуть, що Pfizer потрібно адаптувати до нового штаму «Омікрон»

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що компанії Pfizer та BionTech мають адаптувати свою вакцину до нового штаму коронавірусу «Омікрон» протягом 100 днів, якщо він буде стійким до існуючих вакцин. Про це пише УП із посиланням на Reuters.

Так, Єврокомісія у травні уклала третій контракт з BionTech/Pfizer на до 1,8 мільярда доз вакцини. За словами Урсули фон дер Ляєн, контракт містив пункт про те, що компанії будуть адаптувати свою вакцину протягом 100 днів, якщо штам коронавірусу виявиться стійким до існуючих вакцин.

«Загальна лінія – сподіватися на краще, але готуватися до гіршого. Найвищим пріоритетом зараз є соціальне дистанціювання, скорочення контактів, але вакцинація та бустерні дози, наскільки це можливо», – наголосила Урсула фон дер Ляєн.

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Водночас вона додала, що Європейському Союзу потрібно виграти час, щоб повністю оцінити наслідки нового варіанту коронавірусу і підготуватися, зокрема, домагаючись підвищення рівня вакцинації.

«Ми знаємо, що ми перебуваємо в перегонах з часом… І вченим, і виробникам потрібно два-три тижні, щоб отримати повну картину про якість мутацій цього варіанту “Омікрон”», – сказала президентка Єврокомісії.

Як повідомляв Львівський портал, новий штам коронавірусу «Омікрон» нещодавно вперше виявили у Ботсвані та Південно-Африканській Республіці. Зараз його зафіксували вже у низці європейських країн. Це вже п’ятий штам коронавірусу.

Наразі відомо, що цей варіант Covid-19 має велику кількість мутацій, деякі з яких у ВООЗ викликають занепокоєння. Наразі дослідження нового штаму ще тривають.

Поки що немає даних про те, що «Омікрон» є більш заразним чи викликає тяжкий перебіг захворювання. Однак в Європейському центрі із запобігання та контролю захворювань (ЄЦКЗ) заявили, що новий штам коронавірусу «Омікрон» може бути більш стійким до вакцин та швидше поширитися.

Через поширення нового штаму коронавірусу в Європі обмежують або не рекомендують поїздки з країн Південної Африки.

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