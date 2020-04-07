Боротьба з COVID-19 на Львіщині: в облраді розповіли, що найбільше потребує інфекційна лікарня

Львівщина продовжує боротьбу з коронавірусною інфекцією. У медичні закуповують необхідне обладнання та захист для лікарів. Втім небайдужих закликають долучитися до забезпечення медустанов усім необхідним. Відтак у Львівській обласній раді розповіла, що зараз потребує найбільше Львівська обласна інфекційна лікарня розповіла, передає Львівський портал.

За даними облради, Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня станом на сьогодні має найбільшу необхідність в:

медичних функціональних ліжках для відділення інтенсивної терапії;

пульсоксиметрах;

безконтактних термометрах;

апаратах для визначення артеріального тиску;

манометрах для точок доступу до кисню, зволожувачах кисню, ротаметрах кисню;

кисневих концентраторах;

моніторах пацієнта;

бактерицидних опромінювачах.

Усіх небайдужих закликають долучитися до благодійної допомоги лікарням, що перебувають зараз на передовій у боротьбі з коронавірусом.

З питань надання допомоги Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні благодійники можуть звертатися до Ігоря Берника за тел.: 067 37 444 38.

Нагадаємо, відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі необхідного обладнання для лікарень.

Так, лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апарати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом. Військовому госпіталю у Винниках обладнання для пацієнтів із проблемами диханням передав благодійний фонд Петра Порошенка.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили для потреб Львівщини 20 апаратів штучної вентиляції легень.

Також з ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові працює безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868.

Активіст, голова благодійного фонду «Гуманітарні ініціативи» Богдан Цюваник налагодив у Львові виробництво захисних пластмасових екранів для медиків. Завдяки допомозі меценатів вже вдалося виготовити перші 200 штук. Усі, хто бажає долучитися до виготовлення захисних щитів для медиків, можуть писати СЮДИ.

Готель на вул. Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати на ночівлю львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що розташовний під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Незадовго після цього до них долучився ще оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Як писав Львівський портал, у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральній, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину.

Нагадаємо, станом на ранок 7 квітня в Україні лабораторно підтвердили 1462 випадки інфікування коронавірусу. COVID-19 вже забрав життя 45 людей, натомість 25 вже одужали. Серед лідерів за кількістю хворих – м. Київ, Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області. У той же час, жодного випадку не зафіксували у Миколаївській області.

На Львівщині лабораторно підтвердили вже 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.