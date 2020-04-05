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Першу смерть від коронавірусу зафіксували на Львівщині

Вероніка Рой

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У суботу, 4 квітня, на Львівщині помер перший пацієнт, у якого було зафіксовано коронавірусну інфекцію. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрія Васька.

 

За його словами, померлим є 69-річний чоловік. У чоловіка була важка пневмонія, він був підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ).

Позитивний тест, який підтвердив у пацієнта коронавірус, отримали сьогодні зранку.

У ЛОДА повідомляють, що у пацієнта були супутні хвороби, зокрема, цукровий діабет, серцево-судинні захворювання в анамнезі.

Як поінформували у мерії Львова, чоловік був мешканцем Львова. Тривалий час перебував на лікуванні в Центрі легеневого здоров’я.

Нагадаємо, станом на 5 квітня на Львівщині COVID-19 виявили у 16 людей, з яких троє вже одужали.  

Як інформував Львівський портал, станом на вечір 4 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусу, з яких 32 – летальні. Натомість 25 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

 

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