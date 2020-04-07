В Україні зафіксовано 1462 випадки COVID-19, 45 людей померли

Станом на ранок 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадки інфікування коронавірусом, з них 45 людей померли, а 28 – вже одужали. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я.

За минулу добу було зафіксовано 143 нові випадки.

Усього зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з них 26 жінок та 19 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50-ти років складає 85%.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. — 77 випадків;

Волинська обл. — 34 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 15 випадків;

Донецька обл. — 10 випадків (1 летальний);

Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська обл. — 38 випадків (2 летальних);

Запорізька обл. — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 160 (9 летальних) випадків;

м. Київ — 253 випадки (4 летальних);

Київська обл. — 97 випадків (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 53 випадки (1 летальний);

Львівська обл. — 29 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 30 випадків;

Полтавська обл. — 12 випадків;

Рівненська обл. — 40 випадків (5 летальних);

Сумська обл. — 51 випадок (2 летальний);

Тернопільська обл. — 168 випадків (3 летальних);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 13 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);

Чернівецька обл. — 247 випадків (6 летальний);

Чернігівська обл. — 7 випадків (1 летальний).

(Натисніть на зображення, щоб його збільшити)

Загалом діагноз підтверджено у 104 дітей, а особи віком від 30 до 69 років складають 74% від усіх пацієнтів з COVID-19.

28 людей вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Протягом 6 квітня обласними лабораторними центрами та вірусологічною референс-лабораторією Центру досліджено 1409 зразків.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині лабораторно підтвердили ще 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.