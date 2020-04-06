COVID-19 на Львівщині: у яких районах зафіксували недугу?

На Львівщині лабораторно підтвердили ще два випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином число інфікованих на COVID-19 в області зросло до 29. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському обласному лабораторному центрі МОЗ.

COVID-19 зареєстрували у жителів:

міста Львова – 19 випадків.

Пустомитівського району – 5 випадків.

Жовківського району – 2 випадки.

Стрийського району – 3 випадки.

За статтю в області на корнавірусну інфекцію захворіли 14 жінок та 15 чоловіків. У 6-ти випадках – захворювання реєструвалися у контактних осіб з хворими на COVID-19.

Також з 29 хворих на корнавірус троє вже одужали, одна людина померла. Летальний випадок зареєстрований у 69-річного чоловіка, який мав низку супутніх захворювань.

В обласному лабораторному центрі інформують, що станом на 6 квітня в заклади охорони здоров’я м. Львова з початку року з підозрою на COVID-19 звернулись 469 осіб. Госпіталізовано 165 осіб, на амбулаторному лікуванні – 224. Завершили амбулаторне лікування 45 осіб. Виписано 99 осіб.

На стаціонарному лікування залишається 66 осіб. У 307 осіб діагноз корона вірус не підтвердили.

Всього обласним лабораторним центр було проведено 348 досліджень методом ПЛР, з яких у 21 особи виявили позитивний результат на COVID-19. Ще 8 позитивних результатів отримали з лаборотрного центру Києва.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.