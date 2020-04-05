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На Львівщині підтвердили ще один випадок COVID-19

Вероніка Рой

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На Львівщині лабораторно підтвердили ще один випадок захворювання на коронавірусну інфекцію. Загалом кількість хворих на COVID-19 в області становить 16 осіб. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням на в.о. директора департаменту охорони здоров’я Андрія Васька.

 

За його словами, нова хвора – 41-річна жінка. Стан пацієнтки – важкий. Вона перебуває у реанімаційному відділенні Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Таким чином станом на 5 квітня на Львівщині COVID-19 виявили у 16 людей, з яких троє вже одужали.

Як інформував Львівський портал, станом на вечір 4 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1251 випадок коронавірусу,з яких 32 – летальні. Натомість 25 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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