8-ма міська лікарня Львова отримала ще один апарат штучного дихання

У 8-у міську клінічну лікарню Львова передали апарат штучної вентиляції легень. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Микола Княжицький.

Нардеп наголосив, що обладнання вже введене в експлуатацію і готове допомагати хворим.

«Ці апарати рятують життя, причому вони рятують життя не лише під час пандемії коронавірусу, а й під час автокатастроф, під час інших випадків. Це надзвичайно потрібне обладнання і для цієї лікарні, і для Львова, і загалом для суспільства. У цій лікарні поставили п’ять апаратів швидкої вентиляції легень різні доброчинці, але їх ще не оплатили. І ці апарати ШВЛ фактично не введені в експлуатацію. Апарат, який ми передали сьогодні – перший, який введений в експлуатацію і вже може реально допомагати людям», – зазначив Микола Княжицький.

Апарат штучного дихання передали львівській лікарні від благодійного «Фонду Порошенка».

Як повідомляв Львівський портал, у Львівській області визначили чотири основні медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом. Серед них – 8-ма міська лікарня Львова. Наразі всіх пацієнтів з підозрою на коронавірус госпіталізовують у Львівську обласну інфекційну лікарню. Додамо, що станом на 26 березня у Львівській області коронавірус підозрюють вже у 115 людей. Діагностовано інфекцію у області у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.

Директор 8-ої міської клінічної лікарні міста Львова Василь Обаранець під час брифінгу 25 березня повідомляв, що медзаклад має вже 19 апаратів ШВЛ.

Раніше ми також інформували, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих імені Юрія Липи у Винниках отримав медичне обладнання для допомоги пацієнтам з проблемами дихання від благодійного «Фонду Порошенка».

Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Також відомо, що готель на Пилипа Орлика зголосився безкоштовно приймати львівських медиків. Аналогічну ініціативу підтримав готельний комплекс, що під Львовом.

Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус. Нетзадовго після цього до них долучився оператор таксі – Оpti.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла розпочав збір коштів для придбання апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ), тестів для COVID-19 та захисного одягу для медиків.

Благодійний Фонд «Рідні разом» з партнерами закупили 20 апаратів штучної вентиляції легень для Львівщини.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час. карантину.

Фото: Facebook/Микола Княжицький