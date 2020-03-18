ЛОДА визначила чотири основні медзаклади у боротьбі з коронавірусом

У Львівській області визначили чотири медзаклади, які нестимуть основне навантаження у боротьбі із коронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

До них належать: Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня, госпіталь у Винниках, 8-ма міська лікарня міста Львова та Центр легеневого здоров’я.

«Ці лікарні можуть прийняти орієнтовно до 2 тисяч пацієнтів. Тривають також роботи щодо розширення можливостей прийняття пацієнтів із важкими станами та потребою оксигенації», – наголосив голова Львівської ОДА Максим Козицький.

Станом на сьогодні, за його слова, засоби захисту розподіляються між лікарнями та центрами, які будуть задіяні в першу чергу.

«Потім кущові лікарні: Стебника, Стрия, Кам’янки, Сокаля і Яворова – друга черга. Там тривають роботи щодо збільшення місць. Зараз приблизно 500 місць у Львові обладнанні кисневими масками», – Максим Козицький.

Раніше на Львівщині було визначено вісім медзакладів, куди будуть шпиталізовані пацієнти з діагностованими випадками коронавірусу, пріоритетним було визначено Львівську обласну інфекційну лікарню. Із повним списком можна ознайомитися тут.

Як відомо, станом на 18 березня з підозрою на коронавірус у Львові було госпіталізовано вже 25 людей. Детальніше про це читайте тут. Вже згодом стало відомо, що у чотирьох пацієнтів виявили грип, відтак зняли підозру на коронавірус. А потім госпіталізували ще трьох мешканців Львівщини з підозрою на коронавірус. Відтак станом на зараз у інфекційній лікарні загалом є 24 таких пацієнти.

Станом на вечір 17 березня в Україні вже 14 випадків захворювання на коронавірус, два – летальні.

13 березня у мерії повідомили, що Львів за власні кошти купив 25 експрес-тестів для визначення коронавірусу, їх направили у лікарню швидкої медичної допомоги. Згодом медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, заявили, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що закуплені експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня, втім наразі вони так і не надійшли.

Водночас центр легеневого здоров’я у Львові закупив 5 упаковок тест-систем, де загалом є 125 тестів. Приблизна вартість – 8 тис. грн за упаковку.

Ввечері 16 березня президент Володимир Зеленський заявив, що 21 березня в Україну із Китаю поставлять партію експрес-тестів, за допомогою яких можна буде перевірити мільйон людей.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Аби унеможливити поширення коронавірусу у Львові суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

Натомість через введення таких жорстких обмежень у Львівській міськраді обіцяють підтримку малому і середньому бізнесу. Детальніше – за цим посиланням.

Про те, що робити, якщо ви запідозрили у себе коронавірус, читайте у матеріалі за цим посиланням.