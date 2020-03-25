Працівники 8-ої лікарні Львова перейдуть на вахтовий режим з тижневим проживанням у медзакладі

Персонал 8-ої міської клінічної лікарні міста Львова, яка є серед визначених чотирьох основних на Львівщині у боротьбі з коронавірусом, перейде на вахтовий режим роботи і працюватиме тиждень, а потім матимуть два тижні відпочинку. Про це у середу, 25 березня, під час брифінгу повідомив директор 8-ої міської клінічної лікарні міста Львова Василь Обаранець.

«На сьогоднішній день ми розпланували вахтову роботу. Весь персонал, який працюватиме з хворими розподілений на три групи, в кожній з яких є три підгрупи. Вони працюватимуть вахтовим методом по сім днів. Тобто, тиждень відпрацьовують, два будуть відпочивати на обсервації вдома», – пояснив керівник лікарні.

Також він розповів, що для проживання медичних працівників на території лікарні є всі необхідні умови.

«У нас є окрема будівля мікрохірургії ока, там є палати, де можна буде прийняти їжу, відпочити і виспатися», – зазначив Василь Обаранець.

Зауважимо, шо наразі 8 міська лікарня має 19 апаратів штучної вентиляції легень.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у департамені охорони здоров’я Львівської ОДА не виключають впровадження вахтового режиму роботи для медиків: мова йде про чергування лікарів у медзакладах протягом 14 днів, через два тижні вони мінятимуться «вахтою» з колегами.

З 20 березня на Львівщині курсуватимуть регулярні спеціальні маршрути, які довозитимуть до Львова працівників установ, що забезпечують життєдіяльність області. З їх графіком можна ознайомитися тут.

Як відомо, у Львівській області коронавірус підозрюють у 96 людей. Серед усіх хворих із підозрою на коронавірус COVID-19 лабораторно підтвердили у двох осіб – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії.

В Україні коронавірус лабораторно підтверджено вже у 113 людей. Інфекція забрала життя вже чотирьох осіб. Так, у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині, у Чернівецькій області – 33-річна жінка, також від цієї недуги померла мешканка Івано-Франківська та 68-річний чоловік з Тернопільщини.

Додамо, що 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації у всій країні, а також продовжив карантин до 24 квітня.