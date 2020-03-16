В Італії від коронавірусу померло ще 349 людей

У світі вже зафіксовано майже 180 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя ще 619 людей. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 7074 осіб.

У той же час кількість хворих зросла майже на 12 312 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 179 829 осіб, і з них 78 292 людини одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3213 летальних випадків. Окрім цього 2158 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії та 853 в Ірані.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання зафіксовано:

Італія – 27 890 випадків, з яких 2158 – смертельні (+349)

Іспанія – 9 928 випадки, 342 смертельних (+50)

Німеччина – 7 240 випадків, 15 смертельні (+3)

Франція – 5 423 випадки, 127смертельних (+36)

Швейцарія – 2 353 випадки, 18 смертельні (+5)

Велика Британія – 1551 випадки, 53 смертельних (+18)

Нідерланди – 1417 випадків, 24 смертельні (+4)

Норвегія – 1323 випадки, 3 смертельні (+0)

Швеція – 1111 випадків, 7 смертельний (+4)

Бельгія – 1058 випадків, 5 смертельних (+1)

Австрія – 1 018 випадки, 2 смертельний (+1)

Данія – 916 випадків, 1 смертельний (+0)

Греція – 352 випадків, 4 смертельі (+0)

Чехія – 344 випадки

Португалія – 331 випадків

Польща – 156 випадок – 3 смертельні (+0)

Сан Маріно – 115 випадок, 9 смертельних (+4)

Україна – 7 випадків, 1 смертельний (+0)

Як раніше повідомляв Львівський портал, медикам «швидких» у Львові кажуть, що експрес-тестів на коронавірус, хоча їх Львову обіцяли завезти ще 15 березня. На 16 березня клінічна лікарня швидкої медичної допомоги має невелику кількість експрес-тестів, і на їх результат доводиться чекати близько тижня.

Водночас у ЛОДА повідомляють, що на Львівщині немає експрес-тестів для виявлення коронавірусу, бо світові виробники не зголошуються на тендерні закупівлі, а вітчизняні компанії досі несертифіковані.

За словами міністра охорони здоров’я Віктора Ляшко, якого нещодавно уряд призначив й головним санітарно-епідеміологічним лікарем України, для оперативної закупівлі експрес-тестів і необхідного обладнання місцева влада може не використовувати процедуру тендеру.

«Для ефективної протидії коронавірусної інфекції медобладнання, засоби для діагностики і лікування закуповувати будуть без тендерних процедур за списком, визначеним Кабінетом Міністрів», – наголосив він.

Тим часом в Україні вже зафіксували сім випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Із підозрою на коронавірус на Львівщині ізолювали вісьмох осіб.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус читайте ТУТ.