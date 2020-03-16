Понад 1700 українців попросили в МЗС допомогти повернутися додому

1791 громадянин України попросив у Міністерства закордонних справ допомогти виїхати з країн перебування, де українці «застрягли» через пандемію коронавірусу. Про під час брифінгу у Києві 16 березня повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Європейська правда.

«1791 особа попросила допомогти виїхати з країн перебування», – повідомив Дмитро Кулеба.

За його словами, МЗС шукатиме «найрізноманітніші шляхи» та моделі, щоб повернути українських громадян.

«Десь будемо збирати групи… Наприклад, частина людей в Іспанії, частина в Португалії – треба звести в одну точку і вивезти», – сказав міністр.

За його словами, Україна також буде вести перемовини з іноземними країнами, щоб вони дозволяли транзит українських громадян.

«Будуть використані всі можливості і всі моделі, щоб допомогти виїхати громадянам… Жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без нашої уваги», – зазначив міністр.

Як повідомляв Львівський портал, раніше офіційно в Україні зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Зазначимо, що станом на ранок 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізольовано вже вісім людей

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

З огляду на впровадження всеукраїнського карантину із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Також до 3 квітня у Львові зупинено роботу таких установ: бібліотеки/медіатеки; музеї; театри; Органний зал; Львівська національна філармонія; народні доми; кінотеатри; Міський молодіжний центр; концертні зали; дитячі розважальні центри. Згодом поінформували, що заборона поширюється і на роботу нічних клубів, спортивних та розважальних центрів.

Додамо, що також 13 березня у мерії поінформували, що до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. Водночас медики бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики з підозрою на коронавірус, стверджують, що цих тестів у лікарні на вул. Миколайчука нема. Раніше у Міністерстві охорони здоров’я обіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Як відомо, з 16 березня Україна закриває більшість пунктів пропуску на кордоні, із повним списком можна ознайомитися тут. Із 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові