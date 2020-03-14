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Через карантин в Україні призупинять роботу 107 пунктів пропуску

Соломія Головіна

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В Україні на період карантину призупинять роботу 107 пунктів пропуску. Про це заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко під час брифінгу, передає Громадське.

 

«Дещо хотів би деталізувати ті положення в розпорядженні Кабміну. З 230 діючих пунктів пропуску через державний кордон залишаються працювати 123», – сказав Дейнеко.

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За його словами закриють ті пункти де є невеликий рух пасажирів.

Як повідомляв Львівський портал, українські пункти пропуску, через які проходять найбільші потоки товарів, не закриватимуть на карантин.

Нагадаємо, через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня.

Як відомо, з 17 березня Україна повністю закриє пасажирське авіасполучення мінімум до 1 квітня, водночас з 16 березня на два тижні закривається кордон для іноземців.

Офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

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