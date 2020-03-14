В Італії, Іспанії та Франції росте кількість померлих від коронавірусу

У світі вже зафіксовано понад 145 тисяч випадків захворювань на китайський коронавірус. За останніми даними недуга забрала життя ще 471 людини. Загалом за даними Wiki загальна кількість померлих становить 5436 осіб.

У той же час кількість хворих зросла майже на понад 10 000 осіб. Загальна кількість інфікованих сягає 145 681 осіб, і з них 72 528 людей одужало.

Найбільша кількість захворювань зафіксована у Китаї, де сталося 3189 летальних випадків. Окрім цього 1266 смертей від китайського вірусу зафіксовано у Італії та 514 в Ірані.

Серед країн Європи найбільші спалахи захворювання підтверджено:

Італія – 17 760 випадків, з яких 1266 – смертельні (+250)

Іспанія – 5 232 випадки, 133 смертельних (+47)

Німеччина – 3 675 випадків, 8 смертельні (+2)

Франція – 3 662випадків, 61 смертельних (+18)

Швейцарія – 1 139 випадки, 11 смертельні (+4)

Норвегія – 996 випадків, 1 смертельний

Швеція – 814 випадків, 1 смертельний

Нідерланди – 804 випадки, 10 смертельні (+5)

Велика Британія – 802 випадки, 11 смертельних (+1)

Данія – 804 випадки

Бельгія – 559 випадків, 3 смертельних

Австрія – 504 випадки, 1 смертельний

Греція – 190 випадків, 1 смертельний

Фінляндія – 155 випадків

Сан Маріно – 78 випадки, 5 смертельні

Польща – 68 випадок – 2 смертельні (+1)

Україна – 3 випадки, 1 смертельний (+1)

Львівський портал раніше повідомляв, що Україна на два тижні закриває кордон для іноземців, а також із 17 березня призупиняє авіасполучення.

Як відомо, офіційно в Україні зафіксували наразі лише три випадки зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Нагадаємо, через стрімке поширення коронавірусу в світі у Львові та області запроваджено карантин. Із 12 березня по 3 квітня призупинили навчання у школах, дитсадочках, закладах позашкільної освіти, вишах. 13 березня у Львові заборонили проведення усіх спортивно-культурних та інших заходів, які збирають більше 200 людей.

Детальніше про те, які заклади Львова 12 березня призупинили роботу через карантин, читайте у матеріалі Львівського порталу за цим посиланням. Водночас на час карантину УГКЦ не скасовує богослужіння у храмах, натомість львів’ян та жителів області закликає утриматись від походів до церкви і не цілувати ікон.

13 березня у Львові заборонили всі без винятку масові розважальні заходи. Виняток становлять зібрання, що важливі для життєдіяльності міста, – наприклад, сесія Львівської міськради чи засідання виконкому. Втім навіть на такі заходи має бути окремий дозвіл міського штабу, а кількість людей не повинна перевищувати 50.

Додамо, що також 13 березня до Львова привезли 25 експрес-тестів для визначення корона вірусу, які місто закупило самотужки. У Міністерстві охорони здоров’я пообіцяли, що їхні експрес-тести надійдуть до Львова до 15 березня.

Хворих на коронавірус на Львівщині спершу планували лікувати в обласній клінічній лікарні, тепер до неї додались ще сім медзакладів. Із детальним переліком можна ознайомитися тут.

Загалом на профілактику та реагування на можливі випадки зараження коронавірусом на Львівщині витратять 25 мільйонів гривень з обласного бюджету. Водночас зі свого боку міськрада Львова додала до цієї суми ще 7 мільйонів гривень.

Також мерія виділила 50 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання, завершення ремонтів у міських лікарнях для можливості облаштування додаткових ліжкомісць.

Львівська обласна рада 12 березня спрямувала 5 млн грн на боротьбу з коронавірусом: за ці кошти закуплять обладнання для Львівської обласної клінічної інфекційної лікарні.

Детальніше про коронавірус читайте тут: симптоми, хто у зоні ризику і де лікуватися у Львові.