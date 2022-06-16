Макрон визнав існування обмежень на постачання Україні певної зброї

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що через побоювання втягнення у війну з Росією країни Заходу мали домовленість не надавати Україні певні види зброї. Про це він 16 червня сказав під час спілкування з журналістами в Києві, пише Європейська правда.

«Ми допомагаємо Україні оборонятися, але ми не вступаємо у війну з росією, тому певне озброєння, зокрема штурмові літаки або танки, було домовлено не постачати. І президент Зеленський в курсі цієї домовленості», – зазначив Макрон.

Президент Франції додав, що натомість Захід надавав Україні боєприпаси і «певні види техніки».

«А зараз почали постачати також і Ceasar (самохідні артилерійські установки, – ред.). Це дозволить Україні бути більш мобільною і знищувати ворога з далекої відстані», – сказав Еммануель Макрон.

У травні ЗМІ дізналися від джерел, що Білий дім домовляється з Україною про обмеження щодо використання американської зброї, зокрема по цілях глибоко всередині рф. Президент США Джо Байден тоді ж заявив, що Штати не планують надавати Україні ракетні комплекси, здатні вражати цілі на території росії.

Ці повідомлення з’явилися на тлі обговорень про постачання Україні далекобійних систем, передусім реактивних систем залпового вогню. Зрештою США схвалили передачу Україні чотирьох РСЗВ HIMARS, які мають прибути до кінця червня.

Як повідомляв Львівський портал, якщо станом на кінець травня українські військові на передовій воювали трьома видами іноземної артилерії калібру 155 мм, то зараз – уже фактично п’ятьма. Останній, п’ятий вид гаубиць, польські «Краби», вже є на фронті. Снаряди цього калібру у ЗСУ вже на 10% переважають над радянськими запасами великого калібру.

Паралельно з американськими HIMARS Великобританія заявила, що дасть Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270, а Словаччина поставить свої гаубиці Zuzana 2.

За результатом останньої зустрічі у форматі «Рамштайн» домовлено, що Словаччина також дасть Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії.

Україна має понад 50 гармат інших значних калібрів, близько 250 бронемашин західних зразків, сотні безпілотників, а також ракетні комплекси Harpoon для охорони морського узбережжя. Детальніше про оновлений арсенал зброї ЗСУ читайте за цим посиланням.

Водночас для переходу в контратаку Збройні Сили України потребують суттєво більше систем залпового вогню зразка НАТО і боєприпасів до них, бронетехніки, а також літаків і ППО.

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