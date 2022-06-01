США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки нададуть Україні новий пакет військової допомоги загальною вартістю близько 700 мільйонів доларів. Про це пише Суспільне.

Так, Америка готує новий пакет військової допомоги, який включатиме ракетні системи залпового вогню.

«Сьогодні вранці президент Байден оголосив новий пакет безпеки для того, щоб озброїти ЗСУ тим, що вони потребують для протистояння агресії Росії. Складніші ракетні системи залпового вогню — це частина того, що ми постачали ще раніше», – зазначив Держсекретар США Ентоні Блінкен.

Посадовець не уточнив по які саме ракетні системи йде мова, однак, за даними американських ЗМІ, США передадуть Україні ракетні системи HIMARS, сума допомоги сягне 700 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що Америка продовжить допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами, надаючи зброю різних видів, техніку, фінансову допомогу, але не буде надавати свої війська чи тиснути на Київ, аби той пішов на будь-які територіальні поступки.

Окрім того, 21 травня Президент США Джо Байден підписав закон про виділення пакету підтримки Україні обсягом 40 мільярдів доларів.

Схвалений законопроєкт передбачає загальну військову допомогу у розмірі 20 мільярдів доларів, понад 8 мільярдів доларів у вигляді загальної економічної підтримки України, майже 5 мільярдів доларів у вигляді глобальної продовольчої допомоги для вирішення потенційної нестачі продовольства та понад 1 мільярд доларів у вигляді сукупної підтримки біженців.