Резніков розповів про оновлення арсеналу зброї ЗСУ

Україна продовжує отримувати військову допомогу та купувати озброєння для Збройних Сил. Хоч сукупно поставленої зброї є чимало, її все одно ще недостатньо для того, щоб побороти російську армію. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Загалом на озброєння українського війська вже є п’ять видів самохідних артилерійських установок калібру 155 мм: американські гаубиці М777, французькі гаубиці Caesar, FH70, М109А3, а також польські гаубиці «Краб».

За словами Резнікова, дотепер Україна отримала понад 150 артилерійських систем калібру 155 мм від іноземних партнерів. Тому запаси снарядів цього калібру у ЗСУ вже на 10% більші від запасів снарядів великих калібрів радянського типу.

При цьому початковий запит української армії щодо цього виду САУ виконаний вже на 90%, всі 100% у Міноборони збираються забезпечити протягом найближчих двох тижнів.

Крім того, до Збройних Сил України поставлено понад 50 гармат інших значних калібрів, а також снарядів до них. Запаси цих снарядів становлять понад 75% обсягу, що був на озброєнні української армії на початку повномасштабного вторгнення росії.

Наше військо поповнилось десятками одиниць РСЗВ радянського зразка та десятками тисяч снарядів, сотнями мінометів і сотнями тисяч пострілів до них, а також сотнями одиниць радянських танків та іншої бронетехніки. Водночас трофейні танки активно ремонтують й відновлюють фахівці «Укроборонпрому».

«Від партнерів ми отримали близько 250 бронемашин західних зразків (М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhound тощо) і продовжуємо цю роботу. Я вже можу не згадувати ПЗРК (Stinger, Starstreak, Mistral, Piorun, Grom тощо), ПТРК (NLAW, Javelin, Milan тощо) і гранатомети (Panzerfaust, Carl Gustaf, АТ4, RGW-90 HH / MATADOR та інші) – їх тисячі, це загальновідомо. Це далеко не повний перелік, про деякі інші системи сучасних озброєнь ще зарано говорити, про це розповімо пізніше. Але їхню дію відчує на собі ворог вже зараз», – наголосив Резніков.

Водночас ЗСУ через різні механізми, зокрема й завдяки волонтерам, отримали сотні безпілотників, в тому числі й кілька десятків ударних. Найближчим часом українські військові очікують на потужні БПЛА у найближчих пакетах допомоги.

Охорону українського узбережжя вдалося посилити ракетним комплексами Harpoon. Резніков стверджує, що вони у поєднанні з нашими «Нептунами» змушують ворожий флот триматися на відстані, аби не повторити долю крейсера «Москва».

Олексій Резіноков згадав, що США нададуть Україні високоточні ракетні системи HIMARS у межах нового пакету допомоги. Паралельно Великобританія заявила, що дасть високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270. Крім того, Словаччина поставить свої гаубиці Zuzana 2.

«Важлива суть: ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від росії. російський Молох має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому ми наголошуємо: Україні конче потрібне важке озброєння. І дуже швидко», – підкреслив міністр оборони.

Він додав, що запит на зброю формує Генштаб ЗСУ, після чого з ним працюють команди Міноборони, аташе з питань оборони та українські дипломати. Цей запит змінюється в залежності від потреб та перебігу бойових дій.

Отримане озброєння та техніка Міноборони централізовано передає на склади ЗСУ. Його розподіл здійснює командуванням ЗСУ, оскільки саме воно бачить загальну картину, формує задум операцій і визначає пріоритети.

Відтак у подальшому, за словами Резнікова, Україна має намір отримати все більше важкого озброєння зразка НАТО, в тому числі й бронетехніки, бойові літаки та засоби протиповітряної безпеки для захисту неба.

«Я не можу сказати, що задоволений темпами та кількістю постачання зброї. Категорично ні. Але водночас я безмежно вдячний країнам, які нас підтримують. Зокрема, США, Великій Британії, Польщі, нашим Балтійським друзям. Усім іншим державам, які допомагають стримувати російське зло. Слід відзначити роль українського суспільства, волонтерів, які завдяки швидкості та гнучкості успішно закривали і закривають цілу низку важливих потреб. Це стосується і БПЛА, і засобів зв’язку, і деяких інших компонентів, за якими держава працює ще не повною мірою», – резюмував Олексій Резніков.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.