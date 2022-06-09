Резніков розповів, чого ще потребує Україна для захисту і початку контратаки

Для більш ефективного захисту і переходу в контратаку Збройні Сили України потребують суттєво більше систем залпового вогню зразка НАТО і боєприпасів до них, бронетехніки, а також літаків і ППО. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Міністр оборони зауважив, що дотепер Україна отримала чималу кількість зброї і військової техніки, але її все одно ще недостатньо для того, щоб побороти російську армію.

«Ми вже отримали від партнерів, придбали на ринку, виготовили та передали Збройним Силам значну кількість зброї. Її вистачило б для переможної оборони від будь-якої армії у Європі. Але не від росії. російський Молох має у запасі ще багато засобів для пожирання людських життів задля задоволення свого імперського его. Тому ми наголошуємо: Україні конче потрібне важке озброєння, і дуже швидко. Ми довели, що у нас немає страху перед кремлем, на відміну від багатьох інших. Але ми як країна не можемо собі дозволити стікати кров’ю, втрачаючи наших кращих синів і доньок», – пояснив Олексій Резніков.

За його словами, наступними цілями України є:

отримати значну кількість РСЗВ зразка НАТО та боєприпасів до них;

забезпечити повне заміщення деяких існуючих калібрів радянського зразка на платформи, які поширені в країнах НАТО і забезпечені боєприпасами;

домовитись з партнерами про перехід до постачання не у вигляді окремих платформ, а у вигляді цілісних підрозділів, що відразу готові до виконання бойових завдань. Це значно підвищить ефективність ЗСУ на полі бою;

залучити сотні одиниць важкої бронетехніки, без якої неможливий ефективний контрнаступ. Тут слід враховувати, що радянська техніка переважно є застарілою і потребує ще приведення до бойового стану. А від партнерів Україна поки отримує достатньо легку броню, і не завжди зі зброєю.

отримати бойові літаки та засоби ППО/ПРО для захисту неба.

Нагадаємо, якщо станом на кінець травня українські військові на передовій воювали трьома видами іноземної артилерії калібру 155 мм, то зараз – уже фактично п’ятьма. Останній, п’ятий вид гаубиць, польські «Краби», готові до відправлення на фронт. Снаряди цього калібру у ЗСУ вже на 10% переважають над радянськими запасами великого калібру.

Також високоточні ракетні системи HIMARS нададуть США у межах нового пакету допомоги. Паралельно Великобританія заявила, що дасть високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270. Крім того, Словаччина поставить свої гаубиці Zuzana 2.

Україна має понад 50 гармат інших значних калібрів, близько 250 бронемашин західних зразків, сотні безпілотників, а також ракетні комплекси Harpoon для охорони морського узбережжя. Детальніше про оновлений арсенал зброї ЗСУ читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.