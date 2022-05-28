Резніков розповів, яку зброю вже отримала Україна

Українські військові на передовій вже воюють трьома видами іноземної артилерії 155 мм, ще один вид нещодавно тільки надійшов, також Україна очікує на протикорабельні ракети Harpoon. При цьому артилерія натівського зразка на озброєнні ЗСУ вже переважає над радянською. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Міністр розповів, що на передовій вже успішно працюють три види 155-мм артилерії: гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ Caesar. Крім того, завдяки кооперації кількох країн в Україну вже прибули САУ М109 однієї з модифікацій.

Також українські військові отримають протикорабельні ракети Harpoon. Їх будуть застосовувати підготовлені українські підрозділи для оборони узбережжя.

«Впевнений, що бойове братерство «Гарпунів» та наших «Нептунів» допоможе звільнити та знову зробити наше Чорне море безпечним, у тому числі надійно захистити нашу Одесу. Надання цих ракет так само стало результатом співпраці кількох держав, що дозволило нам отримати «Гарпуни» від данських партнерів за участю британських друзів. Я вже неодноразово відзначав британське лідерство та особливі зусилля мого друга і колеги – великого друга України Бена Воллеса», – відзначив Резніков.

За словами міністра, відгуки українських військових, які вже отримали досвід використання у бойових умовах важкого озброєння іноземного виробництва, здебільшого є позитивні. Тому завдяки майстерності ЗСУ російські окупанти отримують «відсіч, на яку навіть не очікували».

Водночас Резніков підкреслив, що, звісно, хотів би, аби зброї в України було набагато більше, адже йдеться про життя людей. Але за останні півтора місяці держава отримала більше артилерійських снарядів зразка НАТО, ніж є у досяжності снарядів радянських зразків.

«Головне – ми вже отримали більше, ніж можуть виробити протягом 6 місяців усі заводи дружніх нам країн, де залишилися лінії з виробництва боєприпасів радянського типу. І отримаємо ще, адже кількість артилерійського озброєння буде збільшуватися. Стратегічне рішення про перехід на важке озброєння натівського зразка вже має конкретний вимір. Кооперація держав-партнерів, які надають Україні озброєння і техніку, вже є безпрецедентною. У кожному коментарі щодо зброї та загалом підтримки України я дякую моїм колегам-міністрам оборони. Це не просто ввічливість, це наочна демонстрація, що Україна не сама» – акцентував Олексій Резніков.

За його словами, рупором зрушень у плані озброєння України є США. При цьому результати цих зрушень ще попереду.

Резніков пригадав зустріч у Варшаві із президентом США Джо Байденом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ. Саме тоді, за словами українського міністра, Байден чітко окреслив стратегічний підхід і критерії для прийняття рішень щодо зброї.

«Такі рішення одночасно мають забезпечити Україні реальне посилення на фронті, не порушити єдність союзників США, враховувати практичну можливість надання допомоги, адже певна зброя має бути в наявності, і носити системний характер, щоб це не були точкові поодинокі акції. Саме за цією логікою відбувається рух, її підтримують інші партнери, про що свідчить вже згадана безпрецедентна кооперація», – пояснив Олексій Резніков.

Наостанок він додав, що час в очікуванні нових поставок озброєння тягнеться вічність. Але Україна обов’язково переможе, адже армія демонструє масовий героїзм у поєднанні з високим професіоналізмом, а весь український народ – видатну стійкість.

«Дні, години та хвилини останні тижні тягнуться повільніше, ніж будь-коли за моє життя. Тому що доводиться чекати. Чекати і одночасно боротися за збільшення об’ємів, за розширення номенклатури зброї, яку ми отримаємо, і про яку будемо звітувати зовсім скоро. Чекати на нові партії, знаючи, що вони вже завантажуються і що наші воїни розпочали навчання на полігонах. Але я дивлюсь у майбутнє з оптимізмом. Адже Україна все одно переможе», – резюмував міністр оборони України.

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