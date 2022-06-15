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Словаччина передасть Україні гелікоптери, ще три держави – артилерію

Наталя Дуляба

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Словаччина вирішила передати Україні бойові гелікоптери, а Канада, Польща та Нідерланди – нові одиниці артилерії. Про це 15 червня оголосив глава Пентагону Ллойд Остін після зустрічі у форматі «Рамштайн» в Брюсселі, пише Європейська правда.

«Я б хотів подякувати Словаччині, яка оголосила про суттєве пожертвування гелікоптерів серії “Мі” та вкрай необхідні ракетні боєприпаси», – сказав він.

«Ми також обговорили важливі нові пожертвування артилерії з багатьох країн, включаючи Канаду, Польщу та Нідерланди. Це ключові інвестиції та можливості України для ведення вогню на великій відстані, і вони будуть вирішальними для зусиль України відбити наступ росії на Донбасі», – наголосив Остін.

Глава Пентагону підтвердив, що Німеччина вирішила передати Україні три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.

Як повідомляв Львівський портал, президент США Джо Байден 15 червня також провів телефонні переговори з Володимиром Зеленським, у яких підтвердив виділення Києву мільярда доларів безпекової допомоги.

За даними ЗМІ, у новому пакеті безпекової допомоги від США – боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і протикорабельні ракети Harpoon.

Додамо, що США у межах нового пакету допомоги нададуть Україні й високоточні ракетні системи HIMARS. Паралельно Великобританія заявила, що дасть реактивні системи залпового вогню MLRS M270. А Словаччина поставить свої гаубиці Zuzana 2.

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