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Україна підписала зі Словаччиною контракт на поставку гаубиць Zuzana 2

Наталя Дуляба

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Україна і Словаччина підписали контракт, який передбачає постачання вісьмох самохідних гаубиць Zuzana 2. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь у своєму Twitter’i.

«Раді підтвердити, що контракт на гаубиці Zuzana 2 для України підписано. Вісім штук буде доставлено в Україну», – написав він.

Зауважимо, що про передачу Україні гаубиць Zuzana заявила президентка Словаччини Зузана Чапутова під час свого візиту до Києва 31 травня.

Словацька самохідна артилерійська установка Zuzana оснащена 155-мм гаубицею з довжиною ствола у 52 калібри. Максимальна дальність стрільби становить 41 км. Гаубиця дозволяє здійснювати 6 пострілів за хвилину.

Нагадаємо, українські військові на передовій вже воюють трьома видами іноземної артилерії 155 мм, ще один вид нещодавно тільки надійшов. При цьому артилерія зразка НАТО на озброєнні ЗСУ вже переважає над радянською.

Також міністр оборони Олексій Резніков підтвердив, що Україна очікує на протикорабельні ракети Harpoon.

Нещодавно стало відомо, що США в новому пакеті допомоги на 700 млн доларів передадуть Україні високоточні ракетні системи HIMARS. Перший транш – чотири високомобільні системи та ракети до них. Паралельно Великобританія заявила, що дасть Україні високоточні реактивні системи залпового вогню MLRS M270.

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