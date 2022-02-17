У Львові обговорили тероборону з головами Тернопільської та Чернівецької облрад

Голова Львівської обласної ради Ірина Гримак обговорила питання територіальної оборони з головами Тернопільської та Чернівецької обласних рад. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі облради.

У четвер, 17 лютого, Ірина Гримак зустрілася з головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком. Голови рад обговорили стан готовності двох областей до територіальної оборони та до захисту цілісності держави.

Територіальна оборона та підтримка медицини стала ключовою темою й під час зустрічі голови Львівської обласної ради з головою Чернівецької обласної ради Олексієм Бойком.

«Ми домовилися про оперативний обмін інформацією та досвідом між керівництвом і депутатами наших рад, а також про напрацювання конкретних пропозицій щодо співпраці в питаннях безпеки та життєдіяльності цивільного населення», – зазначила після зустрічей Ірина Гримак.

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Зазначимо, депутати Львівщини, Тернопільщини та Чернівеччини майже синхронно 15 та 16 лютого провели позачергові засідання сесій обласних рад, на яких ухвалили рішення щодо забезпечення Сил територіальної оборони необхідними коштами та приміщеннями.

Додамо, депутати Львівської обласної ради 16 лютого зібралися на позачергову сесію, на якій заслухали інформацію щодо стану готовності територіальної оборони Львівської області та вжиття невідкладних заходів у випадку надзвичайної ситуації, а також виділили 5 млн грн та приміщення для потреб Сил територіальної оборони Львівщини.

Як писав Львівський портал, нещодавно міський голова Андрій Садовий запевнив, що Львів готовий забезпечити безперебійну життєдіяльність комунальних служб, підприємств та організацій в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з загрозою вторгнення Росії.

Так, «Львівводоканал» може забезпечувати санітарну подачу води мешканцям, навіть якщо зникне світло. Для стабільної роботи медицини у Львові створили тримісячні запаси медикаментів, перев’язувальних матеріалів, продуктів, дизель-генераторів, збільшили резерв крові.

Дизель-генераторами також забезпечать усі міські служби. Якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або зникне електроенергія, місто забезпечить альтернативні шляхи комунікації із мешканцями. Зокрема, й через автомобілі з гучномовцями.

Якщо розпочнеться війна, Львів планує прихистити біженців. У цьому місту допоможуть церкви.

Також Львівська міська рада затвердила план національного спротиву на 2022-2024 роки. Із детальним переліком заходів можна ознайомитися за цим посиланням.