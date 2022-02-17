Львів затвердив план національного спротиву

Сесія Львівської міськради на пленарному засіданні 17 лютого затвердила Програму заходів щодо підготовки Львівської міської територіальної громади до національного спротиву на 2022-2024 роки. «За» відповідну ухвалу проголосували 56 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

Відповідну програму національного спротиву наприкінці січня уже погоджував виконавчий комітет, проте зараз її доповнили детальними заходами.

Крім національно-патріотичного виховання населення, різних навчань та вишколів, забезпечення безперебійної роботи інфраструктури та комунальних служб, програма передбачає створення у 2022 році комунального навчально-методичного центру для проведення таких занять, матеріально-технічне забезпечення 103-ої окремої бригади тероборони та добровольчих формувань.

Також фахівці мають створити реєстр ризиків, які можуть виникнути у громаді, напрацювати заходи їхнього запобігання і реагування, якщо ця загроза настане.

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Програма підготовки Львівської громади до національного спротиву передбачає такі заходи

Національно-патріотичне виховання для учнів:

облаштування нових та модернізація наявних практичних стрілецьких баз (тирів) у загальноосвітніх навчальних закладах – 2022-2023 роки;

навчання серед учнів 8-11 класів закладів щодо поведінки зі зброєю та стрільби спільно із залученням військовослужбовців Збройних Сил України, ветеранів війни, волонтерів, ліцензованих стрілецьких клубів;

навчання з тактичної оборони, з надання домедичної допомоги, з базових навичок самооборони, з орієнтування на місцевості;

підвищення кваліфікації вчителів предмету «Захист України» шляхом проведення окремих тренінгів та навчань спільно з залученням військовослужбовців ЗСУ, ветеранів війни, волонтерів, ліцензованих стрілецьких клубів.

Навчання для мешканців та створення комунальної інфраструктури з метою сприяння обороні:

навчання щодо поводження зі зброєю та стрільби, з надання домедичної допомоги для працівників виконавчих органів, комунальних підприємств, установ та закладів, депутатів Львівської міської ради;

навчання щодо поводження зі зброєю та стрільби, з надання домедичної допомоги для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти;

навчання щодо поводження зі зброєю та стрільби, з надання домедичної допомоги для організованих колективів підприємств/установ;

створення у 2022 році комунального навчально-методичного центру для організації та проведення занять, тренувань мешканців, зборів з особами, призначеними до складу підрозділів частин Сил територіальної оборони та добровольчих формувань. Такий центр має містити казарму, смугу перешкод, спортмістечко, блокпост, макет міської будови, ділянку на 100 метрів для пристрілки, стенд для тарілок тощо);

оренда стрільбищ, тирів (2022-2023).

Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони:

сприяння у забезпеченні життєдіяльності підрозділів територіальної оборони, у тому числі транспортними засобами (оренда/купівля/позичка автомобіля), паливно-мастильними матеріалами тощо (2022-2024);

придбання обладнання та предметів довгострокового користування, малоцінних швидкозношуваних предметів та інших матеріально-технічних засобів для Львівського батальйону територіальної оборони та 103-ої окремої бригади територіальної оборони регіонального управління Сил територіальної оборони «Захід» ЗСУ (2022-2024).

Матеріально-технічне забезпечення добровольчих формувань:

забезпечення добровольчих формувань, стрілецьких клубів, полігонів матеріально-технічними засобами (зв’язком, індивідуальними засобами захисту, спорядженням, індивідуальними комплектами медичної допомоги тощо);

розробка та затвердження єдиної символіки для добровольчих формувань Львівської міської територіальної громади, що функціонують у межах території відповідної зони тероборони.

Інформування мешканців щодо можливих загроз та порядку дій при виникненні надзвичайних ситуацій:

постійне інформування населення про можливі загрози виникнення надзвичайної ситуації та про план дій у такому випадку;

розробка інформаційної кампанії щодо заохочення мешканців Львівської громади до участі у теробороні;

створення інформаційних матеріалів та продуктів;

створення можливостей для розвитку волонтерського руху.

Забезпечення безперебійної життєдіяльності Львівської громади:

розробка реєстру ризиків Львівської громади та спільних заходів запобігання, а також реагування при настанні загрози (І-ІІІ квартал 2022 року);

створення умов для забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств, установ та закладів при надзвичайній ситуації (І-ІІІ квартал 2022 року);

створення умов для безперебійної роботи підприємств критичної інфраструктури, що забезпечують життєдіяльність Львівської громади при надзвичайній ситуації (І-ІІІ квартал 2022 року);

створення у 2022 році центру оперативного реагування в надзвичайній ситуації (зокрема формування плану дій, проведення навчань тощо).

Нагадаємо, нещодавно міський голова Андрій Садовий запевнив, що Львів готовий забезпечити безперебійну життєдіяльність комунальних служб, підприємств та організацій в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з загрозою вторгнення Росії.

Так, «Львівводоканал» може забезпечувати санітарну подачу води мешканцям, навіть якщо зникне світло. Для стабільної роботи медицини у Львові створили тримісячні запаси медикаментів, перев’язувальних матеріалів, продуктів, дизель-генераторів, збільшили резерв крові.

Дизель-генераторами також забезпечать усі міські служби. Якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або зникне електроенергія, місто забезпечить альтернативні шляхи комунікації із мешканцями. Зокрема, й через автомобілі з гучномовцями.

Якщо розпочнеться війна, Львів також планує прихистити біженців. У цьому місту допоможуть церкви.

Додамо, що на території Львівської області загалом мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.

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