Надзвичайна ситуація у Львові: як подаватимуть воду, якщо зникне світло

Якщо через ворожі диверсії чи військові дії у Львові повністю зникне світло, ЛМКП «Львівводоканал» все одно готове подавати воду мешканцям. Комунальники вже розробили кілька планів дій. Про це 17 лютого повідомив очільник комунального підприємства Дмитро Ванькович, передає кореспондент Львівського порталу.

У «Львівводоканалі» готуються до роботи у надзвичайній ситуації. Дмитро Ванькович розповів, що найбільш загрозливим для підприємства є знеструмлення внаслідок терористичних, диверсійних чи військових дій. Втім навіть при таких обставинах подавати воду мешканцям можливо, ЛКП вже розробило відповідний план дій.

При частковому знеструмленні комунальники будуть «перекидати» воду з магістральних напрямків у різні райони Львова. Зараз підприємство спільно з «Львівобленерго» та «Укренерго» відпрацьовує дії з відновлення живлення, серед варіантів – подача електрики з країн ЄС.

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При частковому знеструмленні міста водопостачання можна буде зберегти у звичному режимі або ж перевести окремі райони на погодинну подачу води.

При повному знеструмленні «Львівводоканал» перейде в ощадний режим роботи і подаватиме воду для задоволення санітарних потреб населення, тобто з розрахунку 10 л на особу в добу. Централізоване водопостачання буде або припинене, або здійснюватиметься лише у визначені години.

Якщо централізованого водопостачання більше не буде, то воду мешканці отримуватимуть із резервуарів «Львівводоканалу». Її розвозитимуть водовозки.

«Всі наявні резервуари «Львівводоканалу» заповнено водою. Таким чином станом на сьогодні ми більше ніж удвічі збільшили запаси води на території Львова, а це – понад 200 тисяч кубометрів. Резервуари при лікарнях також заповнені, це дозволяє забезпечити їхню безперебійну роботу протягом 3 діб», – розповів Дмитро Ванькович.

Для забезпечення водопостачання мешканців у Львові також шукають локальні джерела води – каптажні джерела та свердловини. Наразі вдалося встановити більше 80 свердловин.

Водночас на підприємстві зараз активно працюють над резервним живленням наносних станцій, що подають воду до межі Львова. Одна з них вже оснащена додатковими агрегаторами, необхідну техніку для другої мають доставити найближчим часом.

«Таким чином зможемо забезпечити мінімальну кількість води за двома напрямками подачі до межі Львова об’ємом від 5 до 20 тисяч кубометрів на добу з подальшим розвезенням води на авто», – додав Ванькович.

Також на «Львівводоканалі» посилюють охорону стратегічних об’єктів, в тому числі залучають озброєну охорону.

Нагадаємо, нещодавно міський голова Андрій Садовий запевнив, що Львів готовий забезпечити безперебійну життєдіяльність комунальних служб, підприємств та організацій в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з загрозою вторгнення Росії.

Так, «Львівводоканал» може забезпечувати санітарну подачу води мешканцям, навіть якщо зникне світло. Для стабільної роботи медицини у Львові створили тримісячні запаси медикаментів, перев’язувальних матеріалів, продуктів, дизель-генераторів, збільшили резерв крові.

Дизель-генераторами також забезпечать усі міські служби. Якщо традиційні засоби зв’язку будуть відключеними або зникне електроенергія, місто забезпечить альтернативні шляхи комунікації із мешканцями. Зокрема, й через автомобілі з гучномовцями.

Якщо розпочнеться війна, Львів планує прихистити біженців. У цьому місту допоможуть церкви.

Також Львівська міська рада затвердила план національного спротиву на 2022-2024 роки. Із детальним переліком заходів можна ознайомитися за цим посиланням.

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