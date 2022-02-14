Садовий розповів про готовність Львова до надзвичайної ситуації

Львів готовий забезпечити безперебійну життєдіяльність комунальних служб, підприємств та організацій в умовах надзвичайної ситуації, пов’язаної з загрозою вторгнення Росії. Про це 14 лютого розповів міський голова Андрій Садовий, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами мера, зараз ЛМКП «Львівводоканал» готове працювати безперебійно і подавати мешканцям санітарний об’єм води, навіть якщо повністю зникне світло.

Для стабільної роботи медицини у Львові створили тримісячні запаси медикаментів та перев’язувальних матеріалів, збільшили резерв крові. Медустанови забезпечені дизель-генераторами, запасами води та продуктами харчування.

В одній з міських лікарень найближчим часом збираються облаштувати підземну операційну та палату стаціонарного лікування хворих.

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Дизель-генератори мають також усі міські служби, аби продовжувати функціонувати в екстремальних умовах. Стратегічно важливі підприємства у Львові також мають бути забезпечені альтернативним джерелом живлення.

Якщо традиційні засоби зв’язку у місті будуть відключеними або зникне електроенергія, місто має забезпечити альтернативні шляхи комунікації із мешканцями.

Зауважимо, що під час надзвичайних ситуацій для оповіщення населення вмикають сирени. Почувши їх, варто ввімкнути радіо чи телебачення (на обласному рівні – телеканали «UA:Львів» та «Перший Західний», на місцевому рівні таких мовників є 16) і прослухати повідомлення. Якщо можливості дізнатися інформацію таким чином немає, можна зателефонувати за номером: 0-800-600-491.

«Львів сьогодні є безпечний і буде безпечним завжди. Звичайно, є різні проколи, які можуть задіюватись в екстреній ситуації. Не думаю, що сьогодні на часі про це говорити. Я переконаний, що все буде гаразд і здоровий глузд переможе. Але ми готуємось до найскладніших моментів», – наголосив Андрій Садовий.

Водночас міський голова закликав львів’ян перевірити підвали у своїх будинках, аби вони були готовими для укриття.

«Я би хотів, аби мешканці серйозно до цього віднеслись. Люди, які живуть у будинку, повинні зібратися, піти вниз і подивитися, яка там ситуація, навести порядок. Там має бути запас води, мінімальних медикаментів. Це ж не буде робити баба Люба, яка прибирає. Це є наша з вами відповідальність», – додав Андрій Садовий.

На території Львівської громади збільшили кількість місць для укриття. Спочатку їх було близько 1400, а тепер стало майже 6000. Першочергово йдеться про підвали житлових будинків, ТРЦ і підземні паркінги новобудов.

У Ратуші запевняють, що цього буде достатньо для безпечного перебування всіх мешканців при надзвичайній ситуації. Переглянути всі локації з укриттями можна за цим посиланням.

Також Андрій Садовий розповів, що керівництво міст по всій області напрацьовує механізм прихистку біженців. Відповідні приміщення готують і у Львові, однак більше деталей мер не розповів.

Відтак мешканців закликають не панікувати, зберігати спокій і не вестися на жодні провокації. Про всі підозрілі випадки й особи просять негайно повідомляти в поліцію чи на гарячу лінію міста 15-80.

Нагадаємо, ще з листопада Львів почав підготовку до розгортання територіальної оборони через загрозу вторгнення російських військ.

Львівська міськрада вже затвердила план дій, якщо Росія розгорне на території України повномасштабну війну. Серед них – навчання мешканців бойовим навикам та наданню домедичної допомоги, розвиток оборонної інфраструктури, підтримка матеріально-технічного забезпечення батальйонів, що будуть працювати у Львові та на території області.

Загалом на Львівщині мають запрацювати сім таких підрозділів тероборони. Всіх охочих мешканців запрошують вступати на службу до їхніх лав. Як це зробити, читайте тут.

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