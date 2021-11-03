Верховний суд зобовʼязав Львівську міськраду виділити землю під новий полігон ТПВ

Верховний суд зобов’язав Львівську міськраду припинити вивезення відходів на Грибовицьке сміттєзвалище та вжити заходів для виділення земельної ділянки під новий полігон. Про це Львівському порталу повідомили в Офісі генерального прокурора.

Також судом визнав протиправну бездіяльність міськради, як зазначають в Офісі генпрокурора, яка не забезпечила закриття Львівського міського полігону ТПВ, не провела його рекультивацію та не виділила земельної ділянки для створення нового полігону, а також не побудувала сміттєпереробний завод.

Крім цього було встановлено, що сміттєзвалище поблизу села Великі Грибовичі незаконно використовується вже понад три експлуатаційні періоди.

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«Головним державним санітарним лікарем Львівської області ще у 2003 році винесено постанову про припинення його експлуатації. Порушення при використанні полігону підтверджено актом перевірки Державної екологічної інспекції у Львівській області та іншими доказами», – йдеться у повідомленні.

Також у Офісі генпрокурора зауважують, що програмами поводження з відходами на 2010-2013 та 2014-2018 роки, іншими рішеннями міської ради передбачені заходи для закриття сміттєзвалища та пошуку ділянки для облаштування нового сучасного полігону. Втім досі цих заходів не вжили.

«Разом з тим, необхідних для цього заходів виконавчим комітетом та міським головою не вжито, у зв’язку з чим судами встановлено факт невиконання відповідачами своїх зобов’язань щодо забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги, що суперечить інтересам держави», – додають у прокуратурі.

Що відомо про Грибовицьке сміттєзвалище?

Раніше єдиним місцем для скупчення сміття зі Львова та довколишніх сіл було Грибовицьке сміттєзвалище. Втім після трагедії у 2016 році його закрили.

На рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Втім результатів досі немає. Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати.

Торік Держекоінспекція через суд домоглася, аби ЛКП «Збиранка», яке раніше утримувало Грибовицьке сміттєзвалище, сплатило більше 2 млн грн штрафу за забруднення землі, яке зафіксували ще у 2016 році.

Навесні 2020-го міськрада Львова заявляла, що вже успішно очищає територію Грибовицького звалища від інфільтратів, а відтак – полігон більше не забруднює навколишні землі і повітря.

Проте тоді Держекоінспекція також стверджувала протилежне: результати досліджень, проведених протягом І півріччя 2020 року, показали, що сміттєзвалище продовжує забруднювати землі. Перевищення зафіксували за такими показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк.

Стосовно земельної ділянки, то ще у 2019 році Львівська міськрада оголосила, що придбає земельну ділянку площею від 40 га для будівництва регіонального полігону твердих побутових відходів.

Через рік у Львівській ОДА заявили, що вони запропонують міськраді Львова 5 ділянок під будівництво полігону ТПВ.

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