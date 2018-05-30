Два роки безкарності

Проект рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, як і самого сміттєпереробного заводу, розробляє французька компанія «Egis». Остаточний його варіант обіцяють завершити вже восени цього року. Сама рекультивація передбачає виведення газів із тіла звалища, облаштування потужної станції з очистки інфільтрату, який стікає в підніжжя, а також «консервацію» полігону. В кінцевому результаті на місці Грибовицького звалища має з'явитись щось на кшталт лісу.



«Щодо самого тіла полігону, то мають провести його дегазацію, поверх нього мають покласти спеціальну плівку, після неї – шар ґрунту, потім знову йде плівка, далі – ще раз ґрунт, і тоді на цьому останньому шарі мають висадити дерева. Тож це би мало виглядати як парк, так принаймні є в Європі», – пояснив Львівському порталу еколог, депутат Жовківської райради Ігор Муравський.



За його словами, рекультивація мала б розпочатись саме з оновлення станції очистки інфільтрату, який постійно утворюється у тілі сміттєзвалища. Адже як тільки розпочнеться дегазація полігону, кількість інфільтрату збільшиться удвічі. І, відповідно, для того, щоб впоратись із таким об'ємом нечистот, потрібна значно потужніша станція очистки.



«На Грибовицьому звалищі є величезне накопичення газів: на рік тут виділяється близько 33-34 мільйонів кубів газу. Його кислотність становить 70%. Фактично цим газом можна забезпечити світлом частину Львова: робити коагуляційні установки, спалювати цей газ і таким чином подавати електроенергію. Але як тільки зі сміттєзвалища почнуть викачувати газ, то рівень інфільтрату зросте удвічі, а то й у 2,5 рази. Тому й потрібна потужна очисна станція. Фактично із нею до двох років ми би могли позбутися тих озер з інфільтратом. А перед самою горою сміттєзвалища, згідно з проектом, мало би бути невелике бетонне озерце, куди би ті всі залишки зі станції ще стікали. В подальшому таку станцію інфільтрату можна було б використовувати на очисних спорудах Львова», – розповів Ігор Муравський.