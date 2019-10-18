ОСТАННІ НОВИНИ

Назвали компанії, які претендують на проведення робіт з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

Ольга Денисяка

|

Чотири європейські компанії подалися на міжнародний тендер на виконання робіт з комплексної рекультивації сміттєзвалища у Грибовичах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Відомо, що на міжнародний тендер на виконання робіт з комплексної рекультивації полігону твердих побутових відходів в с. В. Грибовичі подалися консорціум JV Mesogeos S. A (Греція) та Rodina (Україна), консорціум SUEZ (Франція) та ONUR (Туреччина), консорціум JV GOKSIN INSAAT (Туреччина) та HAYAT GROUP (Азербайджан), VEKTO SP. Z O.O. (Польща).

«Ми працюємо над тим, щоб переможець конкурсу був визначений і відповідний контракт було укладено до кінця цього року. Конкурс проводить місто відповідно до процедури міжнародних закупівель, визначеної ЄБРР. Йдеться про заходи, які відбуватимуться в рамках комплексної рекультивації полігону. Зараз із впевненістю можна стверджувати, що серед претендентів є потужні компанії з відповідним досвідом виконання таких складних робіт», –  розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Роботи у Грибовичах триватимуть у два етапи: технічна та біологічна рекультивація. Так, технічна частина має бути завершена впродовж двох років. За цей час підрядник має виконати роботи з вирівнювання й терасування всієї поверхні полігону, накрити його технологічним захисним екраном та провести будівництво інженерних мереж.

Зараз на Грибовицьому полігоні другий місць тривають активні підготовчі роботи з рекультивації сміттєзвалища. Станом на сьогодні вивезено 65% забрудненого ґрунту із місця зсуву, який стався у 2016 році, а сміття з цього місця розчищено та повернуто в тіло сміттєзвалища. Ці підготовчі роботи тривають в рамках міжнародного проекту за підтримки ЄБРР.

Як писав Львівський портал, за підготовку полігону до рекультивації харківська фірма отримає 30,9 мільйона гривень.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу
Ольга ФУЧИК
Кар’єрне питання: особливості роботи у команді лідера вітчизняного ритейлу

Ледь покинувши аудиторії вишів, зокрема й у нашому місті Лева, молодь одразу замислюється про стабільну роботу, зарплату...

Чи буде у Львові новий мер?
Наталя ДУЛЯБА
Чи буде у Львові новий мер?

У Львові активно заговорили про місцеві вибори, які за планом мали б відбутися наприкінці жовтня 2020 року. Втім експерт...

Зомбі-ферма під Львовом?
Омелян ШЕВЧУК
Зомбі-ферма під Львовом?

Ви чули про поняття Bigdata, системи керування свідомістю, теорії управління масами? Це щось далеке, скажете ви, н...

Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів
Анастасія ПИЖ
Коли на Львівщині побільшає якісних натуральних продуктів

За понад 25 років динамічного розвитку мережа «АТБ», яка розпочинала свою діяльність із кількох магазинчиків у Дніпрі, т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...