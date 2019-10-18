Назвали компанії, які претендують на проведення робіт з рекультивації Грибовицького сміттєзвалища

Чотири європейські компанії подалися на міжнародний тендер на виконання робіт з комплексної рекультивації сміттєзвалища у Грибовичах. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Відомо, що на міжнародний тендер на виконання робіт з комплексної рекультивації полігону твердих побутових відходів в с. В. Грибовичі подалися консорціум JV Mesogeos S. A (Греція) та Rodina (Україна), консорціум SUEZ (Франція) та ONUR (Туреччина), консорціум JV GOKSIN INSAAT (Туреччина) та HAYAT GROUP (Азербайджан), VEKTO SP. Z O.O. (Польща).

«Ми працюємо над тим, щоб переможець конкурсу був визначений і відповідний контракт було укладено до кінця цього року. Конкурс проводить місто відповідно до процедури міжнародних закупівель, визначеної ЄБРР. Йдеться про заходи, які відбуватимуться в рамках комплексної рекультивації полігону. Зараз із впевненістю можна стверджувати, що серед претендентів є потужні компанії з відповідним досвідом виконання таких складних робіт», – розповів директор ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря.

Роботи у Грибовичах триватимуть у два етапи: технічна та біологічна рекультивація. Так, технічна частина має бути завершена впродовж двох років. За цей час підрядник має виконати роботи з вирівнювання й терасування всієї поверхні полігону, накрити його технологічним захисним екраном та провести будівництво інженерних мереж.

Зараз на Грибовицьому полігоні другий місць тривають активні підготовчі роботи з рекультивації сміттєзвалища. Станом на сьогодні вивезено 65% забрудненого ґрунту із місця зсуву, який стався у 2016 році, а сміття з цього місця розчищено та повернуто в тіло сміттєзвалища. Ці підготовчі роботи тривають в рамках міжнародного проекту за підтримки ЄБРР.

Як писав Львівський портал, за підготовку полігону до рекультивації харківська фірма отримає 30,9 мільйона гривень.

Для того, щоб рекультивувати полігону у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод.

Торік у червні у Києві місто підписало угоду на отримання 35 млн євро кредиту від ЄБРР на будівництво сміттєпереробного заводу у Львові та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища.