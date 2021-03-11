ЛОДА запропонує міськраді Львова 5 ділянок під будівництво полігону ТПВ

Львівська ОДА запропонує Львівській міськраді п’ять ділянок для будівництва полігону твердих побутових відходів на території області. Про це інформує пресслужба ЛОДА.

11 березня відбулася нарада щодо будівництва полігону ТПВ на Львівщині Голова ЛОДА Максим Козицький запевнив, що облдержадмінстрація готова співпрацювати з владою міста для реалізації проєкту. Відтак ЛОДА незабаром запропонує 5 ділянок під будівництво полігону ТПВ.

«Зараз розглянули п’ять земельних ділянок, площею від 20 до 100 гектарів, які можемо надати міській владі. Після визначення конкретної ділянки, місто має звернутись з листом у районну адміністрацію, у підпорядкуванні якої буде обрана земельна ділянка, для дозволу на виготовлення детального плану території, опісля розробляється детальний план, проводяться громадські слухання і ми виділяємо ділянку або в оренду, або в постійне користування», – підкреслив очільник області.

Упродовж тижня ЛОДА має напрацювати і надати міській владі дорожню карту відведення земельної ділянки, яка відповідатиме державним будівельним нормам та санітарним правилам, а також буде максимально віддалена від населених пунктів.

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Нагадаємо, торік Львівська міськрада оголосила, що придбає земельну ділянку площею від 40 га для будівництва регіонального полігону твердих побутових відходів.

Раніше єдиним місцем для скупчення сміття зі Львова та довколишніх сіл було Грибовицьке сміттєзвалище. Втім після трагедії у 2016 році його закрили.

Наразі Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР на рекультивацію Грибовицького звалища, та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій.

Весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка зворотного осмосу, тобто очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація. Підготовчі роботи завершились, на місце привезли станції для очистки фільтратів, а станом на кінець січня цього року на полігоні розпочали дегазацію.

Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати. Про відтермінування робіт не так давно заговорив і очільник ЛКП «Зелене місто», яке займається будівництвом комплексу на Пластовій.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Результатів досі немає.

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