ЛКП «Збиранка» заплатить більше 2 млн грн штрафу за забруднення землі

ЛКП «Збиранка» програло апеляцію у справі щодо сплати більше 2 млн грн шкоди, завданої довкіллю, внаслідок забруднення земель у зоні впливу Грибовицького сміттєзвалища. Про це Львівському порталу повідомили у Держекоінспекції Львівщини.

Ще в жовтні 2019 року Господарський суд Львівської області зобов’язав ЛКП «Збиранка» сплатити Малехівській сільській раді 2,1 млн грн шкоди, заподіяної внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Йдеться про випадок забруднення інфільтратами Грибовицького сміттєзвалища земель Малехівської сільської ради. Його зафіксувала Держекоінспекція у червні 2016 року.

«В ході перевірки було відібрано проби ґрунтів, проведено лабораторні дослідження та встановлено перевищення нормативів гранично допустимих концентрацій у зоні впливу полігону ТПВ, чим порушено вимоги статті 35 Закону України «Про охорону земель», статті 164 Земельного кодексу України та спричинено забруднення земельних ресурсів села Малехів Жовківського району», – кажуть екологи.

Директору ЛКП «Збиранка» видали припис про усунення порушення, а також наклали на нього штраф розміром 1700 грн за псування і забруднення земель відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посадовець штраф сплатив, втім саме підприємство не відшкодувало Малехівській сільській раді більше 2,1 млн грн збитків, завданих порушенням вимог природоохоронного законодавства. Відтак Держекоінспекція звернулася в Господарський суд Львівської області, який зобов’язав ЛКП «Збиранка» сплатити вказану суму.

Підприємство не погодилось із цим рішенням і подало апеляцію, але її програло, тому рішення щодо обов’язкової сплати понад 2,1 млн грн Малехівській сільській раді залишається чинним.

Нагадаємо, нещодавно у Львівській міськраді заявили, що Грибовицьке сміттєзвалище більше не забруднює ґрунт і повітря. Втім у Держекоінспекції кажуть, що останні результати досліджень демонструють протилежне.

Як писав Львівський портал, Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР на рекультивацію Грибовицького звалища та будівництво сміттєпереробного комплексу на Пластовій.

Весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка зворотного осмосу, тобто очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація. Підготовчі роботи завершились, на місце привезли станції для очистки фільтратів, а станом на кінець січня цього року на полігоні розпочали дегазацію.

Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати. Про відтермінування робіт не так давно заговорив і очільник ЛКП «Зелене місто», яке займається будівництвом комплексу на Пластовій.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Результатів досі немає.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.