Львівська мерія хоче придбати ділянку для будівництва полігону ТПВ

Львівська міськрада оголосила, що придбає земельну ділянку площею від 40 га для будівництва регіонального полігону твердих побутових відходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

На полігон звозитимуть сміття з 8 міст, які у квітні минулого року підписали Меморандум про спільні дії у вирішенні питання поводження з відходами. Це – Львів, Борислав, Дрогобич, Трускавець, Пустомити, Східниця, Новий розділ, Городок.

Заступник міського голови Львова з питань безпеки Сергій Бабак повідомив, що навіть після сортування і переробки залишається відсоток сміття, який потребує захоронення, тому питання облаштування полігону залишиться актуальним.

«На цей полігон зможуть вивозити сміття усі міста, які підписали з нами Меморандум, а також ті міста, які готові будуть долучитися до спільної роботи. Ми готові придбати ділянку за ринковою ціною. Львів візьме на себе усі витрати», – пояснив Сергій Бабак.

За його словами, крім загального оголошення про намір придбати земельну ділянку, є підготовлені листи всім головам сільських та міських рад, а також головам районних адміністрацій, щодо донесення цієї інформації на відповідних територіях.

«І крім того, у нас є пропозиція до посадових осіб, на території яких є старі полігони. Зазвичай такі полігони не відповідають нормам ДБНів і потребують рекультивації. Так от, ми готові взяти в оперативне управління такий полігон, спільно його використовувати, і за кошти міста провести рекультивацію і зробити його дієвим і сучасним. І внаслідок проведеної рекультивації будуть зняті всі негативні впливи на навколишнє середовище», – додав посадовець.

Нещодавно Львівський портал інформував про те, що правоохоронні органи викрили схему розкрадання державних коштів при вивезенні ТПВ зі Львова. Сміття мали вивозити на територію центральних областей, натомість насправді його везли не так далеко і незаконно захоронювали зокрема на Львівщині.

Факти підкидання львівського сміття у різні регіони України є непоодинокими. Зокрема, Львівський портал повідомляв, що на Житомирщині незаконно вивантажили 100 тонн ТПВ зі Львова. Також поліція затримала три вантажівки зі львівським сміттям на Київщині. А минулого тижня на Рівненщині скинули 20 тонн відходів зі Львова, серед них – використані тест-пробірки для COVID

Також додамо, що голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин 4 червня заявив, що через безгосподарність влади Львова місто має шанс знову опинитися у смітті і повторити сценарій 2016 року.