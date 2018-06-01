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Львів отримав кошти на будівництво сміттєпереробного заводу та на рекультивацію Грибович

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 1 червня, у Києві підписали угоди про надання Львову 35 млн євро на реалізацію проекту поводження із твердими побутовими відходами. Міський голова Андрій Садовий пообіцяв ще цього року розпочати будівництво сміттєпереробного комплексу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Відповідно до підписаних угод, пакет фінансування включає 13-річний кредит ЄБРР у розмірі 20 млн євро під гарантію міста, інвестиційний ґрант до 10 млн євро від Східноєвропейського фонду енергоефективності та довкілля (E5P), який повертати не потрібно, а також пільговий кредит в розмірі 5 млн євро від Фонду чистих технологій (ФЧТ).

«Ці кошти місто використає для того, щоби почати і збудувати перший в Україні завод із глибинної переробки твердих побутових відходів, а також здійснити рекультивацію існуючого полігону, який є одним із найбільших полігонів в Україні. Місто також впровадить кращі підходи до вторинної переробки та управління відходами», – зазначають у міськраді Львова.

Як у свою чергу зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, сміттєпереробний завод планують звести на два роки, а завершити рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища – через п’ять років.

«Сьогодні ми отримали стовідсоткову гарантію наявності коштів. Маючи кошти, цього року плануємо розпочати процес будівництва заводу. Термін будівництва – 2 роки. Також хочемо розпочати повномасштабні процеси по рекультивації полігону. Це складний комплекс. Роботи будуть тривати до 5 років», – додав Андрій Садовий.

Керуючий партнер Європейського банку реконструкції та розвитку Марина Петров наголосила, що Львів є найактивнішим містом в Україні щодо співпраці із ЄБРР.

«Конкретно цим проектом ми починаємо реалізацію в Україні нашої нової ініціативи, яка називається «Зелені міста». Львів стане дев’ятим містом-учасником цієї програми загалом, але в Україні він буде першим», – наголосила Марина Петров.

Нагадаємо, депутати Львівської міськради погодили отримання кредиту на будівництво сміттєпереробного заводу та на рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища 19 квітня цього року.

Сам сміттєпереробний завод планують зводити на вул. Пластовій, 13. Місцеві жителі виступили категорично проти, оскільки вважають, що завод стане ще однією екологічною катастрофою. Позицію місцевих жителів підтримали депутати міськради Львова, вони закликали Андрія Садового розглянути альтернативу земельній ділянці на вулиці Пластовій, 13 для будівництва сміттєпереробного комплексу.

Також нещодавно депутати Львівської міської ради виділили під сміттєпереробний завод ще одну земельну ділянку на вул. Пластовій, 13.

Детальніше про те, що відбувається протягом останніх двох років на Грибовицькому сміттєзвалищі, яке зараз є закритим, читайте у статті Львівського порталу «Два роки безкарності».

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