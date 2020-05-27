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У мерії Львова кажуть, що Грибовицьке сміттєзвалище більше не забруднює ґрунт і повітря

Наталя Дуляба

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ЛКП «Зелене місто» разом із адміністративно-технічним управлінням мерії і Держпродспоживслужбою дослідили стан повітря і ґрунту на території Грибовицького сміттєзвалища. Результати показали, що у відібраних пробах рівень шкідливих речовин не перевищений. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Посадовці відібрали проби повітря та ґрунту на території Грибовицького сміттєзвалиша, на межі санітарно-захисної зони і найближчої житлової забудови.

Забір проб повітря відбувався за такими показниками: Діоксид азоту (N2O3), Оксид вуглецю (СО), Метан (СН4), Діоксид вуглецю (СО2), Оксид діазоту (N2O), Ангідрид сірчистий (SO2), Аміак (NH3), Сірководень (H2S), а також речовини у вигляді суспендованих твердих частинок.

«Результати показали, що перевищень гранично допустимих норм концентрації речовин, які досліджувалися, у повітрі та в ґрунті не виявлено», – заявили у ЛКП «Зелене місто».

Зазначимо, що станом ґрунту і поверхневих вод у зоні впливу Грибовицького звалища регулярно стежить Держекоінспекція Львівщини. Протягом І кварталу 2020 року екологи відібрали 54 проби поверхневих вод та 24 проби ґрунту. Результати досліджень показали, що полігон досі забруднює довколишні землі.

«За результатами проведених досліджень проб ґрунтів встановлено, що полігон ТПВ негативно впливає на ґрунти, що розташовані у його зоні. У відібраних пробах ґрунту виявлені перевищення забруднюючих речовин відносно фону за показниками: нітрати, хлориди, марганець, свинець, залізо, нафтопродукти, кадмій, цинк», – йдеться у повідомленні Держекоінспекції Львівщини за 14 квітня.

Нагадаємо, Львівська міська рада отримала 35 млн євро кредиту від ЄБРР на рекультивацію Грибовицького звалища та будівнцитво сміттєпереробного комплексу на Пластовій.

Весь процес рекультивації Грибовицького сміттєзвалища складається із таких процесів: підготовчі роботи, очистка зворотного осмосу, тобто очистка озер з інфільтратами, дегазація тіла полігону і сама рекультивація. Підготовчі роботи завершились, на місце привезли станції для очистки фільтратів, а станом на кінець січня цього року на полігоні розпочали дегазацію.

Для того, щоб рекультивувати полігон у Грибовичах та перетворити його на зелену зону, потрібно близько чотирьох років.

Водночас міський голова Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що рекультивацію сміттєзвалища завершать через п’ять років, тобто до кінця 2023 року. Паралельно з цим на вул. Пластовій будуватимуть сміттєпереробний завод. Дотепер його фактично так і не почали зводити, а мер також щоразу називає нову дату, коли цей комплекс почнуть будувати. Про відтермінування робіт не так давно заговорив і очільник ЛКП «Зелене місто», яке займається будівництвом комплексу на Пластовій.

На тендер щодо рекультивації Грибовицького звалища подалися чотири компанії. Результатів досі немає.

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