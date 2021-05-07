Валідатори для е-квитка встановили у перших маршрутках приватних перевізників

Обладнання, необхідне для роботи електронного квитка, встановили на 21 одиницю громадського транспорту, в тому числі й на перші 5 маршруток приватних перевізників. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У громадському транспорті продовжують тестовий монтаж обладнання під е-квиток. Станом на 7 травня валідатори встановили на 16 одиницях комунального транспорту і ще на 5 машинах приватних перевізників. Зокрема, йдеться про:

ЛКП «Львівелектротранс» – 10 одиниць: Electron T3L441, Electron T5L64, КТ-4 D (2018 р. поставки), КТ-4D, КТ-4SU, Electron Т191-01/02, Electron EcoBusТ19101, Skoda 14Tr, ЛуАЗ Т601.01 (Богдан), LAZ Е183 Д-1;

Electron T3L441, Electron T5L64, КТ-4 D (2018 р. поставки), КТ-4D, КТ-4SU, Electron Т191-01/02, Electron EcoBusТ19101, Skoda 14Tr, ЛуАЗ Т601.01 (Богдан), LAZ Е183 Д-1; АТП-1 – 6 одиниць: Electron А18501, MAZ 203069, Ataman А092H6, CHAZ А081.10, LAZ А191F0, LAZ А183D1;

Electron А18501, MAZ 203069, Ataman А092H6, CHAZ А081.10, LAZ А191F0, LAZ А183D1; ТзОВ «Успіх БМ» – 2 одиниці: MAN NL202, MERCEDES-BENZ Evobus O530 Citaro;

MAN NL202, MERCEDES-BENZ Evobus O530 Citaro; Концерн «ЕкоПасТранс» – 3 одиниці: BAZ A079, Bogdan A092, SOLARIS Urbino 12 CNG.

Зазначимо, щопершу партію валідаторів для е-квитка Львів отримав у середині березня. Поступово обладнання почали монтувати у громадському транспорті для того, аби його протестувати.

Втім масово обладнювати громадський транспорт валідаторами планують у травні-червні, завершити цей процес мають до кінця 2021 року. У тестовому режимі валідатори запрацюють у серпні-вересні, але лише на окремих маршрутах.

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Валідатори – засоби для зчитування електронного квитка, які дозволяють безконтактно оплачувати проїзд.

Нагадаємо, компанію, яка запровадить у Львові електронний квиток, визначили ще наприкінці 2019 року. У тендері переміг чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. Ці фірми запустять е-квиток майже за 11,6 млн євро.

Е-квиток вводитимуть поетапно. Спочатку у мерії Львова планували, що він запрацює не раніше осені 2021 року, проте тепер дедлайн вкотре змістився на січень 2022 року.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львівської громади, однак його запуск планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити ще восени 2019 року, однак роботи на об’єкті досі тривають. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.

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Фото: ЛМР