Львів отримав першу партію валідаторів, необхідних для е-квитка

До Львова доставили першу партію валідаторів для електронного квитка від чеської компанії «Мікроелектроніка». Найближчим часом техніку почнуть встановлювати у деякому громадському транспорті, проте користуватися нею львів’яни ще не зможуть. Про це у четвер, 18 березня, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Перші 30 тестових валідаторів, які вже отримав Львів, найближчим часом встановлять на деяких маршрутках та електротранспорті, аби протестувати. Користуватись ними пасажири не зможуть.

«Встановлюємо валідатори на різних типах транспорту, які курсують на території всієї об’єднаної громади. На цьому етапі львів’яни не зможуть ними користуватись, моделі працюватимуть лише у тестовому режимі. Це перевірка, яка необхідна перед замовленням механізму для всієї транспортної мережі», – пояснив Андрій Садовий.

Масово обладнювати громадський транспорт валідаторами планують у травні-червні, завершити цей процес мають до кінця 2021 року. Натомість у тестовому режимі валідатори запрацюють у серпні-вересні, але лише на окремих маршрутах.

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Зазначимо, що валідатори – засоби для зчитування електронного квитка, які дозволяють безконтактно оплачувати проїзд.

Нагадаємо, компанію, яка запровадить у Львові електронний квиток, визначили ще наприкінці 2019 року. У тендері переміг чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. Ці фірми запустять е-квиток майже за 11,6 млн євро.

Е-квиток вводитимуть поетапно. Спочатку у мерії Львова планували, що він запрацює не раніше осені 2021 року, проте тепер дедлайн вкотре змістився на січень 2022 року.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львівської громади, однак його запуск планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити ще восени 2019 року, однак роботи на об’єкті досі тривають. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.

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