У львівських трамваях встановили перші валідатори для е-квитка

У Львові розпочали встановлювати системи для безготівкової оплати проїзду у громадському транспорті. У чотирьох трамваях вже встановили валідатори для електронного квитка. Втім користуватися ними львів’яни поки що не зможуть. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У березні до Львова доставили першу партію валідаторів для електронного квитка від чеської компанії «Мікроелектроніка». Зазначимо, валідатори – засоби для зчитування електронного квитка, які дозволяють безконтактно оплачувати проїзд. Перші такі пристрої 5 квітня почали встановлювати у трамваях, проте поки що мешканці міста не зможуть ними скористатися.

Масове встановлення валідаторів у львівському транспорті планують у травні-червні, завершити цей процес мають до кінця 2021 року. Натомість у тестовому режимі валідатори запрацюють у серпні-вересні, але лише на окремих маршрутах громадського транспорту. Повноцінно е-квиток має запрацювати у січні 2022 року.

Реклама партнерів

«Зараз ми встановили 4 комплекти на 4 трамваї. Сьогодні паралельно почала працювати команда на тролейбусному депо. Відповідно, далі роботи триватимуть на АТП-1 та із приватними маршрутами. Загальна вартість проекту з обслуговуванням упродовж 2 років – 11,5 млн євро. В нас за графіком впровадження проєкту включно до грудня, до того часу триватиме монтаж. Десь до серпня ми хочемо підготувати декілька маршрутів, для того, щоб можна було у тестовому режимі користуватись. Повноцінно система має запрацювати у січні 2022 року, згідно з контрактом», – зазначив заступник директора департаменту житлового господарства та інфраструктури Андрій Білий.

Запровадження е-квитка дозволить оплачувати за проїзд у електронно – з допомогою банківської картки чи транспортної картки «Леокарт». Також заплатити за проїзд можна буде й готівкою безпосередньо у водія, який матиме спеціальний принтер для друкування чеку. Проте прогнозують, що ціна квитка у водія буде дорожчою.

Нагадаємо, компанію, яка запровадить у Львові електронний квиток, визначили ще наприкінці 2019 року. У тендері переміг чесько-український консорціум компаній Mikroelektronika spol s r.o. та SoftServe Municipal Technologies LLC. Ці фірми запустять е-квиток майже за 11,6 млн євро.

Е-квиток вводитимуть поетапно. Спочатку у мерії Львова планували, що він запрацює не раніше осені 2021 року, проте тепер дедлайн вкотре змістився на січень 2022 року.

Електронний квиток діятиме у всьому громадському транспорті Львівської громади, однак його запуск планують розпочати з трамваїв і тролейбусів, а вже після цього – у маршрутках.

Після введення е-квитка пільгові картки будуть іменними. А загалом проїзні квитки у громадському транспорті Львова будуть короткотривалими (наприклад, на годину), довготривалими (на день, тиждень), також діятимуть картки-абонементи (на місяць, квартал, півроку, рік). Також після введення електронного квитка суттєві зміни будуть й у проїзді пільговиків. Детальніше про це читайте тут.

Спеціально під електронний квиток у Львові на вул. Горбачевського працюватиме Центр обслуговування пасажирів. Його обіцяли відкрити ще восени 2019 року, однак роботи на об’єкті досі тривають. На перебудову вілли під такий центр витратять 6,4 мільйона гривень.

Все, що треба знати про е-квиток, яким чином він працюватиме у Львові, читайте за цим посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР