Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще 24 тисячі людей померли… Наразі єдиним способом призупинити темпи пандемії є вакцинація. Поки країни Європи активно вакцинують населення (із грудня 2020 року), Україна досі очікує. Проте посадовці обіцяють, що вакцинування проти COVID-19 має от-от розпочатися – вже з 15 лютого.

Львівський портал розповідає, які вакцини будуть в Україні, кого в першу чергу вакцинуватимуть та як до масової вакцинації готується Львівщина?

Коли Україна отримає вакцину від коронавірусу?

Розпочати масову вакцинацію від коронавірусу в Україні мають 15 лютого. Втім у МОЗ не відкидають варіант, що цей процес може стартувати і пізніше, адже «завадити початку запланованої вакцинації можуть форс-мажорні обставини». Наприклад, якщо «партія потрапить у ДТП чи літак не вилетить через негоду».

На Львівщині теж поки не знають точної дати, коли область отримає вакцину від коронавірусу. Втім медики вже готові до проведення першого етапу вакцинації та до поставок вакцини.

Які вакцини очікує Україна?

Наразі для вакцинації в Україні планують використовувати чотири вакцини різних розробників і виробників. У рамках глобальної допомоги COVAX Україні пообіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин. Відтак у лютому Україна отримає перші 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech у межах програми COVAX. Її мають розподілити між працівниками лікарень, у яких надають допомогу пацієнтам із COVID-19. Пізніше від COVAX повинна надійти також американська вакцина Moderna.

Також Україна закупила 1,9 млн доз вакцини китайської компанії Sinovac Biotech. Навколо препарату цієї фірми виник скандал. Народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова заявляла, що Україна мала можливість закупити індійську вакцину від COVID-19 у понад п’ять разів дешевшу, ніж вакцина від компанії Sinovac Biotech. За розслідування щодо закупівлі цього препарату взялося НАБУ.

Окрім цього Україна отримала підтвердження на поставку 12 мільйонів доз вакцин від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca і Novavax. Їх в країну мали б поставляти у лютому 2021 року.

До слова, уряд заборонив російську вакцину від коронавірусу в Україні.

Яка ефективність вакцин, що отримає Україна?

Ефективність вакцини від коронавірусу, яку має отримати Україна, поки що є різною. Так, найвищу ефективність показує препарат німецької біотехнологічної компанії BioNTech – Pfizer – 95%. Наступною йде американська вакцина Moderna – 94,1%. Третьою за ефективність йде вакцина Novavax – 89,3%. Далі у списку AstraZeneca – 82% та Sinovac Biotech – 78%.

Кого вакцинуватимуть першим?

Вакцинацію від коронавірусу в Україні проводитимуть у п’ять етапів. Це будуть пріоритетні групи населення. Вакцинація буде виключно добровільною та проводитиметься безкоштовно. З повним переліком пріоритетних груп можна ознайомитися за посиланням.

Під час першого етапу, який триватиме з лютого по квітень 2021 року, щеплення отримають медичні працівники та персонал лікарень, де надають допомогу хворим на COVID-19. Також провакцинують і військових ООС. Під час першого етапу щеплення отримають 367 тисяч осіб.

Другий етап вакцинації охопить літніх людей та тих, хто надає медичні послуги. Також вакцинують мешканців будинків догляду за літніми людьми та персонал цих закладів. Під час другого етапу щеплення отримають 3 мільйонів людей.

Третій етап передбачає вакцинацію 7 мільйонів осіб. Зокрема, щеплення отримають працівники поліції, надзвичайники, військові ЗСУ та інші.

На четвертому етапі вакцину отримають ті, хто підтримує безпеку та життєдіяльність держави, а також громадяни України, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. На цьому етапі ще будуть вакциновані працівники місць обмеження волі та слідчих ізоляторів та люди, які відбувають покарання. Загалом щеплення мають отримати 11 мільйонів осіб.

П’ятий етап включає в себе вакцинація решти дорослого населення України.

До осені в Україні мають вакцинувати 21 мільйон людей із груп ризику. Загалом МОЗ планує завершити кампанію з вакцинації від коронавірусної хвороби до кінця 2021 року.

Хто проводитиме вакцинацію?

На першому етапі щеплення від коронавірусу будуть робити тільки спеціальні мобільні бригади, у які входитиме лікар-терапевт, дві медсестри і додатковий медперсонал. На другому етапі почнуть працювати стаціонарні кабінети вакцинації при амбулаторіях і центрах медико-санітарної допомоги.

Як записатися на вакцинацію?

МОЗ запустить спеціальний сайт, де усі бажаючі зможуть внести себе у список. Загалом буде три варіанти, як здійснити запис на вакцинацію:

це записатися самостійно,

записатися до сімейного лікаря,

отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Українці, що не мають свого сімейного лікаря, можуть через сайт записатися на вакцинацію, а МОЗ скоординує за місцем проживання до визначеного пункту щеплення.

Чи всі українці зможуть отримати вакцинацію від COVID безкоштовно?

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Він стверджує, що «для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава».

Вакцина від коронавірусної інфекції також з’явиться у приватних клініках, за попередніми підрахунками її ціна може скласти 700–750 гривень.

Як Львівщина готується до вакцинації від коронавірусу?

Львівщина почала підготовку до COVID-вакцинації ще на початку 2021 року. Попередньо відомо, що впершу чергу область отримає мРНК-вакцину Pfizer-BioNTech (Америка і Німеччина). У ЛОДА запевнили, що Львівщина має морозильні камери для того, щоб при правильному температурному режимі зберігати цю вакцину.

За словами керівниці Львівського обласного лабораторного центру Наталії Іванченко, наразі невідомо, скільки доз вакцини отримає Львівщина. Проте, за попередніми прогнозами, під першу хвилю вакцинації підлягають приблизно 6 тисяч мешканців області.

Щеплення на першому етапі робитимуть спеціально утворені мобільні бригади, яких на Львівщині буде 14. З них 10 – у Львові, ще 4 – на території області. Зокрема, у Львові вже визначили 20 пунктів для 1-го і 2-го етапу вакцинації. Їх робитимуть у поліклініках та амбулаторіях міста. Для 3-го–5-го етапу вакцинації мають облаштувати 23 приміщення.

У Львівській ОДА кажуть, що медики області готові до проведення першого етапу щеплень від коронавірусної інфекції. Проте, коли саме Львівщина отримає вакцину, поки невідомо.

Який алгоритм вакцинації?

Для того, аби зробити вакцинацію від коронавірусу, потрібно прийти в пункт щеплення, де людина заповнює інформовану згоду та зазначає стан свого здоров’я, ознайомлюється з інформацією про препарат для вакцинування. Далі приходить на зустріч з лікарем, який проводить огляд, щоб переконатися, чи на момент звернення людина не має гострих захворювань.

«Після дозволу лікаря на вакцинацію людина приходить в кабінет щеплення, де з нею працюватимуть два медпрацівники. За попередньою інформацією вакцина буде вводитись в дельтоподібний м’яз плеча. Далі людині запропонують пів години посидіти в приміщенні, розташованому поряд. Адже 99% всіх анафілактичних реакцій стається в перші 30 хвилин після введення антигена, тобто якоїсь чужорідної речовини», – каже керівниця обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко.

Загалом кожна людина повинна отримати дві дози вакцини з інтервалом мінімум 3 тижні, максимум – 4 тижні.

Як вакцинуватимуть від коронавірусу вагітних та тих, хто вже перехворів?

Нещодавно МОЗ схвалило рекомендації щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу для вагітних, алергіків та тих, хто вже перехворів.

Зокрема людям, що одужали від коронавірусу, рекомендовано щеплення через 6 місяців від часу перебігу інфекції. В окремих випадках щеплення можна отримати раніше. Вагітним жінкам у МОЗ рекомендують відтермінувати щеплення до завершення вагітності, навіть якщо вагітність настала після введення першої дози вакцини. Жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень. Однак у МОЗ зазначають, що ці рекомендації тимчасові та можуть змінитися. У разі важкої алергічної реакції на поліетиленгліколь або подібну молекулу робити щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина, не можна. Під час визначення протипоказань до щеплення медики мають звертати на це увагу.

Як українці ставлять до вакцинації від COVID?

Останні дані соціологічних досліджень показують високий рівень недовіри українців до процесу вакцинації і до щеплення від коронавірусу, зокрема. Наприклад, ще на початку грудня 2020 року 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно. Натомість вже у січні ця цифра зросла до 52%.

У МОЗ все ж сподіваються, що на COVID-вакцинацію погодяться мінімум 60% українців. Очільник міністерства Максим Степанов навіть готовий сам вакцинуватися будь-якою вакциною, зареєстрованою в Україні. Для того, щоб українці погодилися вакцинуватися від коронавірусу, розглядають можливість позачергового щеплення проти COVID перших осіб в країні. В такий спосіб хочуть популяризувати вакцинацію серед населення.

Яка ситуація із вакцинацією у світі?

Станом на 11 лютого, за даними РБК-Україна, у світі зробили вже більше 132 мільйонів щеплень від коронавірусної інфекції. Світовим лідером по інтенсивності вакцинації став Ізраїль. Там 39,2% ізраїльтян вже отримали хоча б одну дозу препарату, а 23,4% – обидві необхідні. На другому місці в світі опинилися Об’єднані Арабські Емірати з показником в 62,6 уколи на 100 жителів. На третьому місці стоять Сейшельські острови – 40,5 уколів на 100 осіб.

Далі йдуть Великобританія і США – з 18,8 і 12,8 щеплень на сто жителів відповідно. Відстають від них країни Європи. Так, у Німеччині, Туреччині, Італії, Росії, Франції, Іспанії, Польщі, де вакцинація триває понад місяць, щеплення отримали від 1 до 4,7% населення.