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Вакцини у рамках COVAX почнуть надходити в Україну цього місяця

Андрій Котенський

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За словами посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, Україна почне отримувати вакцини у рамках справедливого доступу до вакцин проти COVID-19 в усьому світі (COVAX), вже в лютому. Про це Маасікас сказав під час засідання комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом у середу, пише «Європейська правда».

 

«Сьогодні на перше місце вийшло питання щеплення від вірусу. Вакцини у рамках підтримуваної ЄС програми COVAX почнуть надходити вже в лютому», – сказав Маасікас.

Посол додав, що Україна разом з іншими сусідніми країнам є пріоритетом для Євросоюзу.

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Він нагадав, що Євросоюз вже підтримав Україну під час епідемії коронавірусу, виділивши 190 млн євро і 1,2 млрд макрофінансової підтримки. «Це безпрецедентні обсяги для кризового року», – зазначив Маасікас.

Раніше стало відомо, що у лютому Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech, а також протягом першого півріччя 2021 року – від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

Поза чергою в Україні планують вакцинувати Зеленського, Шмигаля та Степанова.

Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

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