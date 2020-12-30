МОЗ закупить 1,9 млн доз вакцини від коронавірусу у китайської компанії Sinovac

Міністерство охорони здоров’я уклало договір на поставку 1 млн 913 доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії «Сіновак» (Sinovac Biotech, Китай). Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

«Президент України Володимир Зеленський спільно з Міністерством охорони здоров’я проводить активну роботу щодо отримання Україною вакцин проти COVID-19. Завдяки поставці вакцин від компанії «Сіновак» ми отримаємо 1 млн 913 доз вакцин проти коронавірусної хвороби. Під час першої поставки вакцин в Україну доставлять 700 тис. доз. Їх ми отримаємо протягом 30 днів після реєстрації вакцини або в країні-виробнику, або в інших країнах», — наголосив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Переговори з виробником тривали з вересня 2020 року, а договір підписано з українським фармацевтичним підприємством АТ «Лекхім», яке, за офіційним підтвердженням компанії Sinovac Biotech, є єдиним уповноваженим представником виробника вакцини на території України.

Реклама партнерів

У МОЗ стверджують, що «Сіновак» (Sinovac Biotech) — найбільша китайська компанія з виробництва вакцин, заснована у Пекіні в 2001 році, виробляє від 300 до 500 млн доз вакцин на рік. “Сіноваком” були розроблені і виведені на ринок вакцини проти гепатиту А та А і В, вірусів грипу, включно з «пташиним», паротиту.

Як пише Громадське, вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) випускається у шприці та зберігається при температурі від +2 до +8 градусів, тобто її можна зберігати у звичайному холодильнику. Дозвіл на вакцинацію людей із груп ризику цим препаратом у Китаї видали ще 28 серпня. Однак, як пише Reuters, лише у грудні з’явилася інформація про проміжні результати третьої (заключної) фази клінічних досліджень цієї вакцини.

Тоді індонезійська фармацевтична компанія Bio Farma заявила, що вакцина сприяє виробленню антитіл у 97% людей (нею вакцинували 1600 пацієнтів). Проте це не означає, що вакцина настільки ефективна. Згодом у Bio Farma зазначили, що ефективність препарату ще не визначена, а проміжний звіт, можливо, буде доступний у січні. Крім Індонезії, третю фазу клінічних випробувань китайського препарату провели в Туреччині (1325 пацієнтів, ефективність 91%) та Бразилії (проміжні результати очікуються 7 січня 2021 року).

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.