НАБУ розпочало розслідування щодо закупівлі вакцини від Covid-19

3 лютого НАБУ розпочало досудове розслідування щодо ймовірних зловживань при закупівлі вакцини від коронавірусу. Йдеться про препарат виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Закупівля здійснювалася за ціною $ 17,85 за дозу за допомогою приватної фірми-посередника. Про це повідомляє Рада громадського контролю з посиланням на матеріали НАБУ.

Раніше ДП «Медичні закупівлі» розпочало перемовини щодо закупівлі вакцини з орієнтовною вартістю близько $3, які знаходилися на фінальному етапі процесу.

Проте тоді Максим Степанов в ручному режимі зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини щодо закупівлі китайської вакцини у компанії Sinovac Biotech.

Зазначимо, що оприлюднена ціна закупівлі 1 дози вакцини стала чи не найвищою у світі, при тому її “загальна ефективність” під час останнього етапу тестувань у Бразилії показала лише 50,38 %.

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Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого або пізніше. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

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