В Україні запустять сайт для запису на вакцинацію від Covid-19, – Ляшко

В Україні запис на вакцинацію від коронавірусу розпочнеться 10 лютого. Для цього МОЗ запустить спеціальний сайт, де усі бажаючі зможуть внести себе у список. Про це повідомив головний санлікар, заступник глави МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю ТСН.

До цього часу в Україні планують повністю протестувати в медичних інформаційних системах, які на сьогодні є у лікарів, модуль імунопрофілактики. Паралельно з цим також запустять сайт COVID-19, який буде розповідати все про імунопрофілактику і дасть можливість записуватися на імунопрофілактику.

«Паралельно розробляється така ж комунікаційна кампанія, запуститься, і будемо говорити, що сьогодні вакцинується і записуються такі то групи ризику, де будуть чітко показувати, де, в якому місці, можна зробити щеплення, хто буде проводити», – розповів Віктор Ляшко.

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За його словами, буде три механізми як здійснити запис на вакцинацію – це записатися самостійно, записатися до сімейного лікаря, отримати запрошення в телефонному режимі від Центру первинної медико-санітарної допомоги.

Зазначається, що у тих громадян, які не мають свого сімейного лікаря, не виникне жодних проблем стосовно запису на вакцинацію. Кожен може просто записатися, а МОЗ скоординує бажаючих за місцем проживання до визначеного пункту щеплення.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

Зауважимо, що нардепка від партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Україна мала можливість закупити індійську вакцину від COVID-19, у понад п’ять разів дешевшу, ніж вакцина від китайської компанії Sinovac Biotech. Крім цього вакцина, яку закупила Україна, поки що показує ефективність в 50%.

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