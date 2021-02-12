Як вакцинуватимуть вагітних та тих, хто перехворів на covid

Міністерство охорони здоров’я схвалило рекомендації щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу деяких категорій громадян: вагітних, алергіків та тих, хто вже перехворів. Про це під час брифінгу 12 лютого повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, на Львівщині зараз формують групи медиків, які будуть оглядати пацієнтів перед проведенням щеплення.

«Процедура щеплень від коронавірусу передбачає попередній огляд суміжних спеціалістів. Під час обстеження вони визначають показники, які можуть насторожувати при проведені щеплення. Зрештою, Львівщина до цього готується. Щеплення вагітних, алергіків та груп ризику буде проведене відповідно до протоколу», – пояснив посадовець.

Так, згідно з рекомендаціями МОЗ, особам, що одужали від коронавірусу, рекомендовано щеплення через 6 місяців від часу перебігу COVID-19 та раніше в окремих випадках.

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Для осіб з гострим перебігом COVID-19 та тих, хто не отримав жодної дози вакцини проти COVID-19,також рекомендують відтермінувати введення першої дози вакцини на 6 місяців.

Якщо ж інфекція розвинулась після отримання першої дози вакцини, то другу варто отримувати лише через пів року.

Вагітним жінкам у МОЗ рекомендують відтермінувати щеплення до завершення вагітності, навіть якщо вагітність настала після введення першої дози вакцини.

Водночас медпрацівникам дозволять робити щеплення попри вагітність, оскільки користь від вакцини переважає над ризиком інфікуватися під час роботи.

Жінки, які вигодовують дітей грудним молоком, можуть бути вакциновані без застережень. Однак у МОЗ зазначають, що ці рекомендації тимчасові та можуть змінитися.

Щодо алергіків, то у міністерстві зазначають, що в разі важкої алергічної реакції на поліетиленгліколь або подібну молекулу робити щеплення вакцинами, до складу яких входить ця речовина, не можна. Під час визначення протипоказань до щеплення медики мають звертати на це увагу.

Використання з іншими вакцинами. Пацієнтам радять зробити перерву та робити щеплення вже за 28 днів після отримання другої вакцини проти COVID-19, вважають у НТГЕІ. У разі необхідності цей термін може бути скорочений до 14 днів.

Ці рекомендації не стосуються вакцинації за екстреними показаннями. Якщо вакцини вводять з меншим інтервалом часу у порівнянні з введенням вакцини проти COVID-19, то дози вакцин все одно діятимуть.