Вакцинація від covid буде безкоштовною, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусної інфекції в Україні має бути безкоштовною. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі глави держави.

«Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, цей той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава», – наголосив Зеленський.

Своєю чергою, очільник МОЗ додав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

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«Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації», – запевнив Степанов.

Водночас Зеленський висловився на підтримку розвитку ринку, щоб українці, які мають кошти, могли самостійно вакцинуватися проти COVID-19.

Також зазначається, що імунізація буде добровільною. Однак і президент, і Міністерство охорони здоров’я сподіваються, що українці уважно ставляться до здоров’я, розуміють виклики та дотримуватимуться плану вакцинації.

Львівський портал писав, що масова вакцинація в Україні розпочнеться у лютому.

Нагадаємо, в Україні влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.

Зауважимо, що нардепка від партії «Голос» Олександра Устінова повідомила, що Україна мала можливість закупити індійську вакцину від COVID-19, у понад п’ять разів дешевшу, ніж вакцина від китайської компанії Sinovac Biotech. Крім цього вакцина, яку закупила Україна, поки що показує ефективність в 50%.

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