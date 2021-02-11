Україна заборонила російську вакцину від коронавірусу

Кабінет міністрів України заборонив реєструвати і використовувати російську вакцину проти коронавірусу на території України. Про це йдеться в опублікованій постанові Кабміну, передає кореспондент Львівського порталу.

«Реєстрація вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів для специфічної профілактики гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, під зобов’язання для екстреного медичного застосування, розробку та/або виробництво яких здійснено в державі, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, забороняється», – йдеться у постанові.

Якість вакцин для профілактики COVID-19, що постачаються в рамках співпраці COVAX, регулюються домовленостями, підписаними Україною у рамках механізму COVAX.

Реклама партнерів

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого або пізніше. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.