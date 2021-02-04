Коли Львівщина отримає вакцину від COVID-19

Згідно інформації Міністерства охорони здоров’я Львівщина отримає вакцину в середині лютого після відповідного розподілу по регіонах. Очікується, що це буде мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech, пізніше буде поставка Moderna. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної ради.

За словами керівника Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталії Іванченко-Тімко. На Львівщині створено 14 мобільних бригад з вакцинування від COVID-19, з них 10 у місті Львові та 4 в області.

«В середині лютого на Львівщині ми плануємо розпочинати перший етап вакцинування населення від коронавірусної інфекції. Першочергово щеплювати будуть лікарів ковідних лікарень, працівників бригад швидкої медичної допомоги, працівників безпосередньо цих мобільних бригад, медичних працівників лабораторій, які здійснюють дослідження зразків, а також людей похилого віку, які перебувають у закритих організованих приміщеннях, тобто геріатричних пансіонатах та інтернатах», – зазначила Наталія Іванченко-Тімко.

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За її словами, вранці мобільна бригада забиратиме вакцину і переміщатиметься по тимчасово створених пунктах щеплень на базі наших ковідних лікарень або на базі інтернатів. Саме там буде здійснюватися профілактичне щеплення, спостереження за пацієнтом впродовж півгодини. Відтак через 21-28 днів можна буде прийти на повторне вакцинування.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

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Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

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