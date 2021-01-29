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У МОЗ назвали дату початку вакцинації від Covid-19 в Україні

Юлія Осим

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В Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого або пізніше.  Про це повідомив головний санітарний лікар, заступник очільника МОЗ Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС Україна.

 

Саме у ці дати можуть привезти вакцини в Україну.

«Можемо сказати, що в районі 15 лютого. Десь так. Можливо і пізніше. Багато процесів на етапі узгодження», – зазначив Ляшко.

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Також він додав, що завадити початку запланованої вакцинації можуть лише форс-мажорні обставини.

«Наприклад, не відпустять партію, партія потрапить у ДТП, літак не вилетить через негоду. Якщо ми не отримаємо у лютому вакцину, то лише через такі от речі. Я більш ніж впевнений, що у лютому почнеться кампанія з імунопрофілактики проти коронавірусу», – пояснив чиновник.

Щодо того, якою вакциною почнуть робити щеплення українцям, поки невідомо. За словами Ляшка, все залежить від того, який препарат прийде першим. Це може бути виділена в рамках Covax, яка передається Україні безоплатно. Або та, яку Україна законтрактувала за бюджетні кошти.

Якщо ж це все-таки буде Covax, то, напевно, першою приїде вакцина Pfizer. Також 29 січня стане відомо, чи дадуть Україні Pfizer. У разі позитивної відповіді на 80% це буде препарат Astrazeneca.

Зазначимо, що в рамках глобальної допомоги Covax Україні обіцяли безоплатно надати від 8 до 16 млн доз вакцин.

Як розповів Віктор Ляшко, наразі Україна веде переговори з кількома міжнародними компаніями – провідними виробниками. До 1 лютого мають оголосити про ще один контракт на закупівлю вакцин.

Нагадаємо, МОЗ планує вакцинувати 50% населення України до 2023 року.

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