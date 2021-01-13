На Львівщині стартувала підготовка до вакцинації від Covid-19

Вакцинальна кампанія від Covid-19 відбуватиметься у кілька етапів. МОЗ розробило Дорожню карту з впровадження вакцини і проведення масової вакцинації в Україні у 2021-2022 роках. На Львівщині вже розпочали підготовку, повідомляє пресслуба Львівської ОДА.

На сьогодні Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання в Україну 1 913 316 доз вакцини виробництва компанії Sinovac Biotech.

«Зараз триває робота над формуванням мобільних бригад, які будуть проводити щеплення. До кожної бригади входитимуть лікар, два фахівця середнього медичного персоналу та водій. Вакцинація відбуватиметься у тимчасових пунктах щеплення», – розповіла керівник Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

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Окрім того, міністерством є розроблені загальні логістичні сценарії для імунізації населення проти COVID-19. Імунізація буде проводитись на базі існуючих кабінетів і пунктів щеплень (станом на грудень 2020 року в Україні налічується 11 346 таких пунктів). Крім цього, будуть створені мобільні бригади з імунізації.

У разі забезпечення усіма необхідними для вакцинації засобами мобільні бригади в регіонах зможуть здійснювати приблизно 190 тис. щеплень на тиждень. Також планується створення близько 50 тимчасових центрів вакцинації, які будуть оснащені необхідним обладнанням для повного циклу здійснення вакцинації.

Повідомляється, що координувати процес впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення кампанії з вакцинації буде оперативний штаб МОЗ із реагування на ситуації з поширення інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом вакцинації. На регіональному рівні це робитимуть регіональні координатори.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На локдаун Україна пішла з 8 січня. Посилений карантин діятиме до 24 січня включно. Що працюватиме, а що – ні, читайте за цим посиланням.

Також у МОЗ пояснили, чому під час січневого локдауну у супермаркетах не можна купити посуд, іграшки, канцелярію чи шкарпетки. Своєю чергою міністр Максим Степанов заявив, що купувати шкарпетки українцям треба було заздалегідь.

Крім цього у МОЗ вже заговорили про можливе продовження карантину після 24 січня.

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