У ЛОДА досі не знають, коли Львівщина отримає вакцину від covid

У Львівській облдержадміністрації досі не знають точної дати, коли область отримає вакцину від коронавірусу. За попередньою інформацією МОЗ, Львівщина повинна отримати вакцину вже 15 лютого. Відтак медики області готові до проведення першого етапу щеплень та чекають на поставку. Про це під час брифінгу 12 лютого повідомив директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

Як відомо, першу партію вакцини від Covid-19 Львівщина має отримати у середині лютого. Попередньо відомо, що це має бути мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech (Америка і Німеччина), пізніше повинна надійти вакцина Moderna (Америка).

За словами посадовця, точної дати поставки вакцини від коронавірусу на Львівщину наразі ще немає. Раніше у МОЗ заявляли, що вакцинація розпочнеться з 15 лютого. Відтак мобільні групи готові розпочати вакцинацію з понеділка, 15 лютого.

«Точної дати ще немає, але МОЗ інформації про відтермінування не давало. Тож розраховуємо отримати вакцину в понеділок, 15 лютого. Мобільні групи вже готові до проведення щеплень», – розповів Орест Чемерис.

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Безпосередньо щеплення робитимуть спеціально утворені мобільні бригади, яких на Львівщині буде 14: 10 – у Львові, ще 4 – на території області.

Щеплення від коронавірусу буде безкоштовним, першочергово на Львівщині його робитимуть медикам Covid-лікарень, «швидких», працівників лабораторій, які проводять Covid-тести, а також старших людей у геріатричних пансіонатах та інтернатах.

Також він додав, що нещодавно у МОЗ затвердили рекомендації щодо особливостей вакцинації проти коронавірусу деяких категорій громадян. Зокрема, вагітних та алегіків.

«Процедура щеплень від коронавірусу передбачає попередній огляд суміжних спеціалістів. Під час обстеження вони визначають показники, які можуть насторожувати при проведені щеплення. Зрештою, Львівщина до цього готується. Щеплення вагітних, алергіків та груп ризику буде проведене відповідно до протоколу», – пояснив посадовець.

Нагадаємо, масова вакцинація від коронавірусу в Україні розпочнеться не раніше 15 лютого. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Заплановано, що протягом цього часу щеплення зроблять половині населення.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною. Раніше 40% українців говорили, що не хочуть робити щеплення від коронавірусу навіть безкоштовно, а тепер ця цифра зросла до 52%.

Тим часом посадовці на Львівщині кажуть, що хочуть сформувати «позитивне ставлення» мешканців до вакцинації від Covid, аби вони хотіли зробити собі щеплення.

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